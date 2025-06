ATP Halle, Bublik interrompe diversi record di Sinner. Jannik torna ad essere “umano”

La notizia di questa parte centrale di stagione è certamente la rinascita del kazako Alexander Bublik. L’ex campione di Halle 2023 ha centrato nella giornata di giovedì la vittoria più importante della sua carriera, battendo il numero 1 del mondo e campione in carica Jannik Sinner con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, al Terra Wortmann Open di Halle.

Proprio lo stesso Bublik aveva perso contro l’italiano nei quarti di finale del Roland Garros all’inizio del mese, ma si è preso la rivincita in grande stile nel torneo ATP 500 su erba. In totale trance agonistica il kazako ha messo a segno 36 vincenti, inclusi 15 ace, per dominare la testa di serie numero uno e ottenere la sua quarta vittoria contro un Top 10.

Una vittoria che a Sinner costa cara – un colpo di frusta che ha nella finale di Parigi persa con Alcaraz la sua matrice – anche in termini di classifica e record. Sinner infatti aveva vinto le ultime 66 partite contro avversari fuori dalla Top 20, a partire da agosto 2023. Il record di vittorie contro tennisti fuori dai primi venti della classifica appartiene a niente meno che Roger Federer, che tra il 2010 e il 2012 vinse 77 partite filate. Seguono ancora l’elvetico (76) e Rafael Nadal (69).

📊 Fin de série pour Jannik Sinner 🇮🇹, battu par Alexander Bublik (N°45) !

Pour la première fois depuis août 2023 ❗️, l'Italien a perdu un match face à un joueur classé en dehors du Top 20.



✍️ Les plus longues séries de victoires face à des joueurs classés en dehors du Top 20… pic.twitter.com/D8TbJBSgo9 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 19, 2025

Jannik non è riuscito a gestire l’aggressività di Bublik nel sesto confronto diretto tra i due (ora 4-2 per Sinner). È la prima volta che Sinner non raggiunge una finale da Montréal, nell’agosto dello scorso anno, dopo otto finali consecutive (Davis esclusa). E per la prima volta da Shanghai 2023 Sinner perde una partita prima dei quarti di finale di un torneo (a Bercy lo stesso anno aveva dato forfait contro De Minaur prima di scendere in campo).

Eliminato al 2° turno ad Halle, Sinner perderà 450 punti in classifica, visto che l’altoatesino difendeva i 500 punti per il titolo conquistato nel 2024. Alcaraz adesso è certo di guadagnare sull’azzurro, e lentamente sta accorciando le distanze. Attualmente è lontano 1.530 punti, ma può arrivare a 1.130 punti di distacco in caso di trionfo al Queen’s (ma Carlitos dovrà difendere il titolo a Wimbledon).

Dopo Londra la situazione potrebbe cambiare ulteriormente, visto che Alcaraz avrà ben poco da difendere (poco più di 1000 punti fino alle Finals) contro gli oltre 6000 punti di Jannik Sinner, che ha praticamente vinto tutto da Montreal in poi. Dopo la partita l’altoatesino si è lasciato andare: “Ho bisogno di un po’ di tempo per questo e penso che un break mi farà bene. Mentalmente mi sento bene, ma fisicamente sono un po’ stanco. Non tutti i giorni sono uguali, bisogna accettarlo e andare avanti.”

Sinner parteciperà ora a Wimbledon, dove raggiunse la semifinale nel 2023. “La verità è che, dopo la sconfitta a Parigi, non è stato facile competere qui. Sono relativamente soddisfatto di aver potuto giocare due partite sull’erba prima di Wimbledon, logicamente se fossero state di più sarebbe stato meglio”.