ATP Queen’s: Alcaraz non sbaglia, batte Rinderknech e conquista la settima semifinale in stagione

Nulla da fare per Rinderknech, quando Alcaraz vuole accelerare e vincere le partite, sa farlo e lo fa davvero bene. Il tennista francese è riuscito a resistere nel primo set fino all’11° game, dove ha concesso il break al suo avversario che senza problemi ha chiuso il set. Nella seconda frazione, il numero 2 al mondo ha alzato il suo livello di tennis, chiudendo i conti 7-5 6-4. Cosa c’è di straordinario dietro la vittoria di Carlos? Per tornare ad una sua sconfitta, bisogna andare al 20 aprile, ovvero la finale persa a Barcellona contro Rune. Si tratta della settima semifinale stagionale e la possibilità di giocarsi l’accesso in finale.

[1] C. Alcaraz b. [LL] A. Rinderknech 7-5 6-4

Primo set: Alcaraz trova il guizzo decisivo e rompe l’equilibrio

Come si può dire in questi casi? Non è stata una vera e propria partita di tennis quella tra Alcaraz e Rinderknech, ma più una sfida mentale, possiamo definirla un match a scacchi. Ebbene si, i due tennisti hanno servito in maniera quasi perfetta per tutto l’arco della prima frazione di gioco, usando molto bene la prima di servizio per poi far male al proprio avversario. Ma non solo la battuta: all’interno degli scambi, molto spesso abbiamo visto cambi di gioco, smorzate e tanto spettacolo. Il momento chiave è arrivato nell’11° game. Fino a quel momento, nessuno dei due si era mai riuscito a procurare una palla break, ma lo spagnolo è riuscito a portare la partita dalla propria parte, andando avanti 40-15. E allora, quale miglior modo per chiudere il game e andare un break avanti? Semplice: un bellissimo vincente lungo linea che permette alla testa di serie numero 1 del torneo di gestire al meglio il game successivo e chiudere il primo set 7-5.

Secondo set: non basta il solito Rinderknech, Alcaraz si prende la semifinale

Il set appena vinto da Alcaraz gli dà la spinta giusta sia dal punto di vista fisico che mentale per cercare di trovare ancora di più soluzioni vincenti e per mettere alle corde il proprio avversario. Rinderknech continua a spingere con il servizio, ma sul 2-2, arrivano le prime sbavature del francese che si trova sotto 15-40, dopo un diagonale vincente di rara bellezza dello spagnolo. Due palle break a favore per il numero 2 al mondo che non se lo lascia ripetere due volte e si prende il primo vantaggio della seconda frazione di gioco. Nel turno successivo, Carlos riesce a concretizzare il break.

La partita si mette in discesa per il nativo di El Palmar che non delude con il servizio e si porta a casa una vittoria molto importante. Questo successo, permette allo spagnolo di tornare in semifinale dopo due anni dall’ultima volta, visto che nella passata stagione è stato eliminato da Jack Draper agli ottavi di finale. Il prossimo sfidante adesso sarà il vincitore tra Rune e Bautista Agut.