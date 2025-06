WTA Bad Homburg, il tabellone: Paolini n. 2, Pegula guida il seeding. Presenti Swiatek, Andreeva e Shnaider

Terza settimana di tennis su erba. Sono quattro i tornei in programma, a partire da lunedì con i rispettivi tabelloni principali: il combined 250 di Eastbourne, l’ATP 250 di Maiorca e il WTA 500 di Bad Homburg.

E proprio in Germania tornerà in campo Jasmine Paolini, dopo la falsa partenza sui prati di Berlino. La tennista toscana è la seconda forza del seeding e farà, per questo, il suo esordio direttamente agli ottavi di finale contro una tra la wild card Tatjana Maria, fresca vincitrice del Queen’s, e Leylah Fernandez. La vista sui quarti di finale mostra una potenziale sfida con Elina Svitolina, testa di serie numero 7 del torneo, con la possibilità di riscattare la sconfitta subita per mano della tennista ucraina al Roland Garros. Elina è però chiamata a un esordio complesso, contro la trionfatrice di ‘s-Hertogenbosch Elise Mertens. Per la semifinale, invece, i pronostici indicano l’ipotesi di incrocio con Iga Swiatek, a sua volta in rotta di collisione con l’ottava testa di serie Ekaterina Alexandrova.

Molti nomi di alta classifica impreziosiscono dunque il torneo tedesco. A guidare il seeding è Jessica Pegula, sorteggiata nella stessa metà di tabellone di Mirra Andreeva, terza testa di serie, Emma Navarro e della campionessa in carica Diana Shnaider. Nella parte alta c’è anche Naomi Osaka, che ha ottenuto una wild card per trovare sensazioni positive sull’erba (qui un approfondimento sul rapporto tra la giapponese e il verde).

IL TABELLONE DEL WTA 500 DI BAD HOMBURG