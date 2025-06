ATP Eastbourne/Mallorca, qualificazioni: Bellucci torna a vincere dopo 9 sconfitte di fila. Nardi ko

Si sono giocate oggi le qualificazioni di due tornei ATP ovvero Eastbourne e Mallorca con due italiani impegnati, entrambi nel torneo britannico vale a dire Mattia Bellucci e Luca Nardi.

ATP Eastborune: colpaccio Loffhagen

Partiamo proprio dal torneo che ha visto protagonisti i due azzurri seppur con risultati diversi. Bellucci è riuscito a superare il ceco Marek Gengel, 251 al mondo e nettamente sfavorito rispetto al 2001 di Busto Arsizio che ha avuto la meglio con il punteggio di 7-5 6-1. Mattia arrivava da un periodo nero con nove sconfitte di fila tra Monte Carlo, Barcellona, Madrid, Aix en Provence, Roma, Roland Garros, Birmingham, s-Hertogenbosch e Londra.

Luca Nardi invece non riesce a portare a casa il risultato contro Billy Harris, abile a sconfiggere l’italiano per 6-3 6-4. L’azzurro era reduce dalle semifinali ottenute nel Challenger di Perugia, dov’è uscito contro il futuro campione Andrea Pellegrino.

In linea più generale, da segnalare diverse sorprese come le vittorie di Johannus Monday e George Loffhagen rispettivamente contro Christopher O’Connell per 6-3 2-6 6-4 e Mackenzie McDonald grazie a due ottimi set (6-4 7-6). Successo per Jenson Brooksby con Kamil Machrzak col punteggio di 7-6(6) 6-3 e Aleksandar Vukic che estromette Jay Clarke 6-3 6-2. Ci sono voluti invece tre set a James Duckworth per superare Henry Searle 6-3 5-7 7-5. Quasi tre ore tra Geoffrey Blancaneaux e Chun Hsin Tseng con il tennista delle Taipei che trionfa 5-7 7-6(5) 6-3.

ATP Mallorca: poker statunitense

A Mallorca nessun italiano quest’oggi mentre nel tabellone principale è presente Fabio Fognini con wild card. Andando a vedere i risultati delle qualificazioni, spettacolo statunitense con ben quattro americani vincenti su quattro: Nishesh Basavareddy ha battuto Botic Van De Zandschulp al terzo set mentre Brandon Holt per 6-3 6-7 7-6 con Adam Walton. Bene anche Ethan Quinn contro Oliver Crawofrd con un doppio tie break vincente dopo il 6-4 iniziale e Aleksandar Kovacevic nel match con Sascha Gueymard Wayenburg (6-4 6-2).

Elias Ymer sorprende 6-4 7-6(4) Alexander Shevchenko, vita facile per Vit Korpiva contro Petros Tsitsipas per 6-3 7-5. Chiudiamo il riepilogo di Mallorca con la grande vittoria di Bernard Tomic su Jesper De Jong per 5-7 6-4 6-4 e il ritiro di Sebastian Ofner al terzo set contro Mariano Navone che prosegue la sua corsa.