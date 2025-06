ATP Queen’s, Draper: “Sconfitta di Sinner? Non è un superuomo, perderà alcune partite”

Il beniamino del Queen’s, Jack Draper, è in semifinale nel torneo londinese. Il nativo di Sutton sta vivendo la miglior stagione della sua giovanissima carriera, e ha da poco raggiunto il quarto posto nel ranking, il che modificherà alcune importanti dinamiche in vista di Wimbledon. La vittoria ai quarti su Nakashima ha regalato a Jack uno scontro col ceco Lehecka. Da questa sfida uscirà il primo finalista del Queen’s. Ecco cos’ha detto Draper in conferenza stampa:

D. Hai detto un paio di volte che non stai giocando un gran tennis. Quanto sei lontano dal tuo livello migliore? E cosa devi migliorare?

Jack Draper: “Penso che ci siano sicuramente degli aspetti interessanti. Penso di servire abbastanza bene. Potrei migliorare un po’ il mio rendimento. Una cosa importante nel tennis per iniziare a giocare bene, è il movimento. Sicuramente la prima settimana sull’erba è piuttosto difficile. In passato ho avuto forse un paio di settimane, l’anno scorso ho giocato a Stoccarda e poi sono venuto qui. Quindi penso che il livello di gioco potrebbe essere più costante. Sicuramente migliore. Penso che arriverà. Più mi alleno e più gioco, penso di migliorare ogni volta un po’. Non so quando si concretizzerà, ma è comunque un buon risultato essere in semifinale. Vedremo giorno per giorno”.

D. Ti abbiamo sentito in campo sminuire l’importanza della qualificazione tra le prime quattro teste di serie a Wimbledon, ma non lo vedi come un altro passo nella giusta direzione, un’ulteriore prova dei progressi che stai facendo?

Jack Draper: “No no, penso che sia un passo enorme per me. Ricordo che l’anno scorso ero intorno alla 30 o 40esima posizione. Essere tra i primi 4 a Wimbledon è un progresso enorme, un riconoscimento, credo di averlo detto in campo, al mio team, alla dedizione che ho avuto per il tennis, al lavoro che ho svolto quotidianamente. Vivo e respiro questo sport, sono ossessionato dai progressi e dall’idea di diventare sempre il giocatore che voglio essere e di raggiungere gli obiettivi che voglio. È un altro passo nella giusta direzione. A Wimbledon, indipendentemente dalla testa di serie, ogni partita è molto difficile, perché ovviamente ci sono molti giocatori di alto livello nel tabellone, un po’ come questa settimana. Ma mi dà fiducia sapere che sono in quella posizione e che sarò nel posto giusto per farlo”.

D. Quali sono i migliori vantaggi che avrete come testa di serie numero 4?

Jack Draper: “Penso che le prime 16 teste di serie abbiano uno spogliatoio migliore. In alcuni tornei ci sono le prime 8 teste di serie, nei Masters 1000 a cui ho partecipato quest’anno. Ma no, non c’è nulla di diverso, a parte il fatto di non vedere potenzialmente Alcaraz o Sinner nei quarti, se ci arrivo. In termini di spogliatoio, credo che si tratti delle prime 16 teste di serie”.

D. Cosa ne pensi della sconfitta di Sinner ad Halle?

Jack Draper: “Non molto, a dire il vero. Ha perso a malapena qualche partita. Non conosco le statistiche. Credo che il mio allenatore mi abbia fatto vedere su Instagram che non ha perso contro nessuno, a parte Alcaraz, da Cincinnati. È stato il giocatore più costante, il migliore del tour. L’erba è una superficie molto diversa. Ovviamente è reduce dal Roland Garros e giocare su un campo d’erba contro Bublik, un giocatore che conosco bene anch’io da Parigi e che può tirare fuori un tennis incredibile… Insomma, non mi sorprende che abbia messo in difficoltà Jannik, perché è il suo primo torneo sull’erba ed è difficile iniziare giocando un gran tennis. Ma sono sicuro che a Wimbledon sarà in grado di giocare al meglio. Non è un superuomo. Perderà certe partite, soprattutto considerato il livello dei giocatori in circolazione“.

D. Quest’anno si è parlato molto di stalker e sicurezza. Hai avuto qualche fan strano o cose del genere?

Jack Draper: “No, voglio dire, tutte le mie esperienze con i fan sono state davvero positive. Ho avuto alcuni fan che sono venuti in molti posti diversi, ma è stato un modo molto amichevole e non invadente. Probabilmente, come donna, saresti un po’ più nervosa, ed è comprensibile. Penso che, come uomo, si sia un po’ più in grado di proteggersi se dovesse succedere qualcosa. Ma penso che il protocollo sia stato davvero valido, soprattutto qui al Queen’s. Ho avuto un ragazzo adorabile che si è preso cura di me, seguendomi dappertutto. Penso che se l’ATP e la WTA hanno un buon protocollo intorno ai giocatori, è un bene. Sento che la mia classifica è cresciuta e che la situazione è cambiata per me. Ovviamente ho più persone intorno a me, ma anche la sicurezza è stata assegnata ai tornei. Ma no, sì, non ci ho pensato molto, ad essere sincero”.