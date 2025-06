Cobolli scherza sul doppio con Bublik a Wimbledon: “Mi ha chiesto di giocare, ma io non sono capace!”

Flavio Cobolli ha concluso la sua ottima avventura ad Halle ai quarti di finale, uscendo di scena con un Sascha Zverev impeccabile al servizio, ma l’azzurro può dirsi soddisfatto della sua trasferta tedesca, e i presupposti per un buon Wimbledon ci sono eccome: “Sono felice del livello che ho espresso per tutto il torneo, non me l’aspettavo – ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport il tennista capitolino – sono contento di questo, mi sto adattando alla superficie, non era una cosa scontata”.

La prestazione altisonante di Flavio avrebbe certamente meritato qualcosa in più di un “bugiardo” 0-2 contro il numero tre del mondo, che ha concesso sei break point in tutto l’incontro, sventandoli con dei servizi poderosi: “Mi dispiace per il risultato. Ci ho provato, come sempre. Ho mancato dalle chance che secondo me potevo sfruttare meglio, ma essere per due ore alla pari con Sascha credo che sia una cosa che va presa con positività”.

Chiusa la parentesi “Halle”, l’azzurro pensa già a Wimbledon, dove sarà accompagnato, in doppio, dall’estroso Sascha Bublik, assoluto protagonista nel torneo tedesco in virtù della vittoria ottenuta ai danni del numero uno del mondo, Jannik Sinner: “Me lo ha chiesto lui (di giocare insieme, ndr). Gli ho domandato, come mai? Non sono capace (sorride). Siamo molto amici, andiamo molto d’accordo, faccio sempre il tifo per lui. Sarà divertente, speriamo non mi faccia le “facce” quando sbaglio, le potrei soffrire. Sicuramente ci divertiremo, speriamo anche di strappare qualche vittoria”.