Wimbledon, forfait di Fils: Fognini entra nel main draw, sorride anche Berrettini

L’ufficialità del forfait di Arthur Fils da Wimbledon, spalanca un immenso portone a Fabio Fognini, che potrà prendere parte al main draw del glorioso Slam su erba per la 15esima volta in carriera. Qualche dì or sono, quando era stato annunciato dallo stesso Korda il suo ritiro da Church Road per infortunio, aleggiava la possibilità di rivedere il talento sanremese tra i campi di Wimbledon anche quest’anno, e così sarà.

Fabio Fognini GIOCHERÀ Wimbledon: in virtù del forfait di Fils, l'azzurro entra nel main draw. pic.twitter.com/3REFgolgPQ — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) June 21, 2025

Il francese, a quanto pare, non ha ancora smaltito l’infortunio del Roland Garros, dove ha dato forfait ancor prima dell’incontro di terzo turno con Andrey Rublev. Anche Matteo Berrettini trarrà beneficio dalla scelta di Fils: l’azzurro entra infatti virtualmente tra le teste di serie di Wimbledon. Il finalista del 2021 è infatti n. 34 del mondo e potrebbe essere la testa di serie n. 32 in virtù dei forfait di Fils e Korda, a meno che Bublik e/o Bautista Agut non vincano ad Halle e/o al Queen’s.