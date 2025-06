ATP Halle, un anno dopo è ancora Bolelli/Vavassori vs Krawietz/Puetz: ma è cambiato tanto in 364 giorni

I giorni più o meno sono quelli e Simone Bolelli ed Andrea Vavassori devono gradire particolarmente quella fascia che va dal 22 al 25 giugno. Sì, perché sono proprio le date delle tre finali consecutive degli azzurri nel torneo di doppio del Terra Wortmann Open. Nel 2023, (25/06) persero contro Marcelo Melo e John Peers, nella loro prima finale insieme e in una stagione in cui ancora non erano un vero e proprio sodalizio fisso. Quasi un anno più tardi, nel 2024 (23/06), i loro avversari sono i temibili Kevin Krawietz e Tim Puetz, padroni di casa e con un’invidiabile alchimia, che riescono a battere assicurandosi il secondo titolo di coppia. Domenica 22 giugno sarà ancora atto conclusivo sull’erba tedesca, di nuovo contro i beniamini del pubblico deutsch.

Il cammino di Simone Bolelli ed Andrea Vavassori

Partiti da teste di serie n° 2, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori hanno superato all’esordio quel Marcelo Melo che proprio ad Halle era stato indigesto, questa volta in coppia con Alexander Zverev, con il punteggio di 7-6(4) 7-5. In seguito è arrivata la vittoria contro gli statunitensi Nathaniel Lammons e Jackson Withrow per 7-6(10) 6-2, mentre è stato decisamente più netto il 6-2 6-2 rifilato ai canadesi Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, l’unica coppia di non specialisti affrontata. Un percorso pulito, senza aver perso un set, che regala agli azzurri la terza finale consecutiva in questo torneo, che è diventato una specie di feudo.

Il cammino di Kevin Krawietz e Tim Puetz

Dall’altra parte del tabellone, Kevin Krawietz e Tim Puetz erano invece accreditati della testa di serie n° 1, frutto degli ultimi mesi ad altissimo livello. All’esordio hanno battuto la coppia di specialisti André Goransson e Sem Verbeek 6-3 6-4, per poi faticare e non poco contro gli imprevedibili Karen Khachanov ed Alex Michelsen, unitisi quasi per gioco e in grado di mettere in difficoltà un sodalizio così esperto, senza comunque mai arrivare a match point. La semifinale, invece, è stata decisamente meno impegnativa e ha visto i tedeschi superare 7-6(6) 6-4 Francisco Cabral e Lucas Miedler. Se per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori il torneo di Halle è un feudo, i loro prossimi avversari sono i più accreditati per impossessarsene. Oltre alla finale del 2024, entrambi ne hanno giocata un’altra in carriera, con compagni diversi.

Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz: i precedenti

Prima della finale del Terra Wortmann Opemn 2025 di Halle, Simone Bolelli ed Andrea Vavassori avevano affrontato già cinque volte Kevin Krawietz e Tim Puetz. I primi due incontri sono stati ad appannaggio proprio degli azzurri, che hanno vinto all’Australian Open 2024 e proprio sull’erba teutonica nella scorsa edizione. Poi c’è stato un contro-parziale dei tennisti deutsch tra US Open 2024 e ATP Finals 2024, fino al successo ad inizio anno dei nostri ad Adelaide. Da quel momento i due sodalizi non hanno più avuto modo di incrociarsi, il che non fa che aumentare le aspettative verso l’ultimo atto di domenica 22 giugno.

Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz: il pronostico

Inutile dire che si tratta di una finale apertissima. Come detto le due coppie arrivano da teste di serie n° 1 e 2, e quindi daranno vita alla finale più attesa, oltre che a quella pronosticabile alla vigilia. Tutti e 4 i protagonisti ci arrivano con tre finali giocate, quindi anche la superficie non dovrebbe essere un fattore a favore di uno o dell’altro sodalizio. I precedenti sono leggermente a favore dei nostri, ma non c’è mai stata la sensazione che ci fosse tutto questo squilibrio. Per il livello espresso in questa settimana verrebbe di mettere avanti ‘Bole’ e ‘Wave’, ma solo il tempo ci darà ragione o torto.