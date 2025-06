ATP Halle: è semifinale per Bolelli e Vavassori

[2] S. Bolelli/A. Vavassori b. N. Lammons/J. Withrow 7-6(10) 6-2

Un treno diretto verso la semifinale del torneo di doppio maschile dell’ATP di Halle! Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono il traguardo in un’ora e 25′ battendo Nathaniel Lammons e Jackson Withrow per 7-6(10) 6-2.

La chiave di volta del match è stato senza dubbio il successo nel tie-break nel primo set che ha piegato le gambe degli avversari. La coppia italiana ha vinto il 92% di punti con la prima e l’84% con la seconda. Coppia solida che non ha ancora perso un turno di servizio in questo torneo e che ha meritato il traguardo della semifinale.

Primo set senza palle break, con la coppia Lammons – Withrow che è la prima ad arrivare a set point. Entrambe le coppie hanno tre set point ciascuna, l’ultimo dei quali sfruttato dagli azzurri con una gran risposta di Vavassori che vale il primo set.

Psicologicamente si fa complicata per i due avversari, con Bolelli e Vavassori che salgono rapidamente sul 5-1 per poi chiudere 6-2 al primo match point. Ora per loro la sfida con Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.