Brad Pitt e l’omaggio a Jannik Sinner: “Un saluto speciale al numero 1 del mondo, è fantastico!”

Jannik Sinner e le luci dei riflettori. Una sorta di leitmotiv – piacevolissimo, ça va sans dire – che va avanti oramai da lungo tempo. E più esattamente, da quando il talentuoso tennista italiano occupa stabilmente la prima posizione del ranking mondiale. Dal giorno del suo ritorno in campo agli Internazionali BNL D’Italia, poi, il cielo (già luminoso) di Jannik si è fatto ancor più pezzato di stelle. Come quelle che splendono sulle colline di Hollywood.

E a proposito di stelle e di Hollywood, Brad Pitt ha sorpreso tutti. Il noto attore americano, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata al TG1 – dove ha presentato la sua ultima pellicola cinematografica dedicata al mondo della Formula 1 – si è lasciato andare a un’esternazione piuttosto benevola nei confronti di Sinner. Poco più di un saluto, certo. Ma anche e soprattutto un attestato di stima verso uno degli atleti più riconoscibili del mondo.

“Un saluto speciale al numero 1 del mondo Jannik Sinner: è fantastico!“. Sono state queste le parole rivolte dall’attore di blockbuster quali “C’Era Una Volta A Hollywood” e “Ocean’s Eleven” (solo per citarne alcuni, naturalmente) all’atleta di Sesto Pusteria. Delle parole, quelle del caro vecchio Brad, che vanno ad aggiungersi agli attestati di stima espressi in passato da nomi altrettanto altisonanti, come quello di Jamie Foxx (altro fuoriclasse hollywoodiano) e del cantante britannico (vincitore di Grammy e altri premi prestigiosi) Seal.

#BradPitt al Tg1 per il lancio del suo attesissimo film sulla #FormulaUno, realizzato durante il campionato del mondo. L'intervista della nostra corrispondente da Londra.#Tg1 Nicoletta Manzione pic.twitter.com/GR00axSR7j — Tg1 (@Tg1Rai) June 21, 2025

Senza dimenticare, naturalmente, il featuring – pubblicato proprio in questi giorni – di Jannik con uno dei mostri sacri della musica italiana (e internazionale) Andrea Bocelli. Insomma, alla voce “sportivi iconici” il nome di Sinner spicca sempre di più.