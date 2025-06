Halle, Londra, Berlino e Nottingham: quattro finali per i circuiti ATP/WTA, a che ora e dove vederle

Altra domenica intensa per i circuiti ATP/WTA con ben quattro titoli da assegnare nel giro di poche ore. Tra finali attese e altre meno prevedibili ad inizio torneo, otto protagonisti si daranno battaglia per conquistare trofei, punti e naturalmente prestigio.

Si parte con la finale del Berlin Tennis Open by Hylo. Intorno alle ore 12.00, sull’erba del WTA 500 tedesco, si sfideranno Marketa Vondrousova (attuale numero 164 del mondo) e la qualificata cinese Xinyu Wang (n. 49 WTA). Per Marketa si tratterà della sua prima finale da due anni a questa parte e andrà a caccia del suo terzo titolo in carriera. Per la tennista asiatica, invece, sarà la prima finale sul circuito maggiore. La ventitreenne originaria di Shenzhen, tra l’altro, nel corso del torneo ha sconfitto ben quattro giocatrici presenti nella Top 20: Daria Kasatkina (n. 16), Coco Gauff (n. 2), Paula Badosa (n. 10, costretta al ritiro) e Samsonova. Nessun precedente tra le due finaliste.

Altro giro, altra corsa. O meglio, altra finale. Sì, perché procedendo in ordine cronologico, ci spostiamo sull’erba di Nottingham, dove non prima delle 13.00 andrà in scena la finale tra l’atleta ucraina Dayana Yastremska (numero 46 del mondo) e la statunitense McCartney Kessler (n. 42 WTA) per il titolo al Lexus Nottingham Open. Due i precedenti tra le giocatrici in questione, con una vittoria per parte. Kessler, accedendo in finale, ha eguagliato il miglior risultato per una statunitense in quel di Nottingham, la finale raggiunta da Alison Riske-Amritraji nel 2016 e nel 2022.

Capitolo circuito maschile. Ad Halle Daniil Medvedev disputerà la sua 39ma finale ATP, la prima sull’erba da quella persa in questo stesso torneo nel 2022. Sicuro di salire almeno al numero 9 del mondo, sarà numero 8 se dovesse vincere il titolo. Affronterà il kazako Alexander Bublik che, dopo la vittoria sul numero 1 del mondo Jannik Sinner, è ritornato in finale sull’erba tedesca due anni dopo aver vinto – proprio in Germania – il titolo finora più prestigioso della sua carriera. I precedenti tra i due ci raccontano di sei vittorie su sei incontri disputati da parte di Daniil. Il classe ’96 russo partirà dunque da favorito.

Infine, sfida decisamente interessante anche quella che si giocherà sull’erba blasonata del Queen’s: Carlos Alcaraz contro Jiri Lehecka. Per lo spagnolo – che ha già raggiunto quota 250 vittorie a livello ATP – si tratterà della seconda finale in carriera all’HSBC Championships. Il talentuoso tennista iberico, già campione due anni fa nel torneo, ha anche raggiunto per la prima volta in carriera la striscia di cinque finali consecutive, aperta nel Masters 1000 di Monte-Carlo e ha pure allungato la striscia di partite vinte, portandola a 17. Ad oggi, è di una vittoria per parte il bilancio delle gare disputate tra Carlos e il rivale ceco. Per Lehecka sarà la quinta finale della sua carriera (la prima in un torneo di categoria superiore ai 250). Non solo. Lehecka, infatti, è diventato il secondo giocatore della Repubblica Ceca – nell’Era Open – a raggiungere una finale al Queen’s dai tempi di Ivan Lendl (campione nel 1989 e nel 1990) e il primo a giocarne una su erba da Tomas Berdych a Wimbledon 2010. E scusate se è poco. Ma sarà Alcaraz a partire con i favori del pronostico.

Tutte e quattro le finali saranno trasmesse su Sky Sport e in streaming su NOW.