WTA Bad Homburg: Bene Svitolina e Navarro, al secondo turno anche Sakkari

Settimana di avvicinamento a Wimbledon e quindi a Bad Homburg alcuni primi turni si giocano di domenica, partite intense quelle della giornata odierna che hanno visto avanzare Svitolina, Navarro, Sakkari e Fernandez, ai danni di Mertens, Kostyuk, Putinseva e Maria



[7] E. Svitolina b. E. Mertens 7-5 6-4



Vittoria convincente per la numero 14 della classifica WTA, che elimina al primo turno Elise Mertens, già finalista a ‘s-Hertogenbosch in questa stagione su erba.

Nel primo set le cose si mettono male per la nativa di Odessa, che cede il servizio nel settimo game ed è costretta anche ad affrontare due set point sul servizio dell’avversaria, annullati con due ottime risposte. Nel secondo tutto fila liscio senza sussulti fino al 5-4, quando Mertens perde il servizio e Svitolina conquista il match alla prima occasione utile.

L. Fernandez b. T. Maria 6-0 7-6(1)

Forse deve ancora riprendersi dall’ebbrezza del successo ottenuto domenica scorsa, ma Tatiana Maria ha perso la sua partita di primo turno contro la canadese numero 30 del mondo Leylah Fernandez. Primo set senza storia, netto bagel da parte della canadese con ‘mamma Maria’ che fino all’ultimo game (che Fernandez conquista dopo numerosi vantaggi) sembra non essere proprio scesa in campo. Cambia la musica nel set succesivo, in cui la tedesca conquista il break in apertura che manterrà fino al decimo game quando cede il servizio dopo aver avuto set point. Si arrenderà poi nel tie-break.

Al secondo turno la canadese affronterà la nostra Jasmine Paolini, forte di un bye al primo turno.

[5] E. Navarro b. M.Kostyuk 6-2 7-5

Tutto liscio per la statunitense, che elimina l’altra ucraina in tabellone, la 22enne Marta Kostyuk. Nel primo set Navarro perde il servizio nel terzo game, ma poi nei successivi tre game di servizio dell’avvrersaria ottiene il break. Nel secondo set Kostyuk recupera un break di svantaggio e annulla tre match point, ma è costretta ad arrendersi per 7-5

M. Sakkari b. Y. Putinseva 7-5 7-6(6)

Partita tesissima quella tra Sakkari e Putinseva con la greca che avanza nel torneo. Nel primo set si fa rimontare un break di vantaggio ma chiude abbastanza in scioltezza, il secondo invece è una vera e propria battaglia.

Le due proseguono senza breakkarsi per tutto il parziale (Putinseva non avrà nemmeno palle break) e sarà decisivo nel tie-break il turno di sevizio della kazaka sul 5-4, in cui perderà entrambi i punti e darà occasione all’avversaria di dilagare.