Denis Shapovalov nominato Ambasciatore di “Rogers First Set”: “Voglio restituire quello che il tennis mi ha dato”

Ambasciatore di “Rogers First Set”. E’ la nomina acquisita da Denis Shapovalov che avrà l’opportunità di diffondere il gioco del tennis in tutto il Canada. Ha voluto restituire ciò che questo sport gli ha dato lungo gli anni della sua vita e questa nomina lo aiuterà a centrare l’obiettivo. Shapovalov ha vinto la Coppa Davis, facendo impazzire la sua nazione. Adesso si rimbocca le maniche per dare grandi opportunità ai giovani tennisti canadesi.

Sono 2.000 i canadesi che si approcceranno al tennis grazie al programma Rogers First Set. Il 26enne prenderà parte a diverse iniziative promozionali, tra cui quelle in occasione del National Bank Open presented by Rogers a Toronto, in programma il prossimo 29 luglio.

“Sono entusiasta di essere stato nominato primo ambasciatore di Rogers First Set”, ha dichiarato Shapovalov. “Il tennis mi ha dato tantissimo nel corso degli anni e ho sempre avuto l’obiettivo di restituire al mio sport le opportunità ricevute. Il fatto che offra ai giovani canadesi la chance di muovere i primi passi in campo è stato fondamentale per me, perché voglio aiutare a far crescere questo gioco il più possibile, introducendo persone di tutte le età e abilità allo sport che amo tanto. Farne parte mi rende davvero orgoglioso”, ha spiegato il canadese.

Fondata in collaborazione con Rogers nel 2023, First Set viene realizzata in sinergia con le Associazioni Provinciali e Territoriali di Tennis (PTTA) del Canada e ha l’obiettivo di stimolare i partecipanti a sviluppare le abilità legate al gioco del tennis in un contesto divertente, accogliente, sicuro e positivo. Il programma si basa su quattro pilastri: la ricerca, l’insegnamento, il giocare e il competere, adottando un approccio olistico che valorizza tanto la crescita della persona quanto quella dell’atleta.

Il contratto prevede inoltre che Shapovalov, attualmente al 29º posto nel ranking ATP, diventi atleta ufficiale di Rogers.

“Siamo orgogliosi di accogliere Denis Shapovalov nel Team Rogers come primo ambasciatore di Rogers First Set”, ha affermato Terrie Tweddle, Chief Brand and Communications Officer di Rogers. “E’ uno dei giocatori canadesi di maggiore spicco e convinto sostenitore dello sport giovanile. Denis è il modello ideale per ispirare la prossima generazione di stelle del tennis canadese”, conclude Tweddle.