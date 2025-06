Ranking ATP: 55° settimana da numero uno per Sinner. Alcaraz comanda la race, Medvedev torna in top 10

È stata una settimana ricca di sorprese, in giro tra i manti verdi d’Europa. Ad Halle, il numero uno del mondo non è stato in grado di difendere il titolo a causa della straordinaria performance di Sascha Bublik, vincitore inatteso del torneo. L’eliminazione prematura di Sinner aveva spianato la strada anche al padrone di casa, Zverev, che ha espresso un gran tennis durante la settimana ad Halle, ma non è bastato per superare un ritrovato Daniil Medvedev. Nonostante Jannik non sia riuscito a ripetersi e conquistare il secondo trofeo consecutivo in Germania, l’altoatesino inizierà la sua 55esima settimana consecutiva di dominio, da numero uno al mondo. Il suo diretto rivale, Carlitos Alcaraz, sembra non fermarsi più, e con il titolo conquistato al Queen’s, il murciano ha raggiunto la straordinaria cifra di 42 vittorie stagionali, avvicinandosi ancor di più in classifica a Sinner.

Ranking ATP: Draper conquista due posizioni

La top 10 continua a cambiare forma, e questa settimana, a raggiungere il suo best ranking è Jack Draper, uno dei protagonisti assoluti di questa stagione. Il mancino di Sutton, ormai consacratosi tra i migliori talenti del mondo, è riuscito a progredire il risultato registrato a Londra lo scorso anno – dove perse da Tommy Paul ai quarti di finale -, spingendosi sino alle semifinali, ma arrendendosi a un coriaceo Lehecka. Il britannico ha conquistato i punti necessari per scavalcare – seppur di un’inezia – Novak Djokovic e Taylor Fritz, piazzandosi in quarta posizione, suo best ranking di sempre. Jack ha raggiunto quota 4,650 punti, soltanto “15” in più rispetto allo statunitense e a “20” di distacco su Nole.

Carlitos tallona Jannik ma…

La sconfitta di Sinner ad Halle e il trofeo conquistato da Alcaraz a Londra ha mutato un po’ lo scenario del ranking, che vede il fenomeno di El Palmar avvicinarsi e insediare lentamente l’altoatesino, attualmente a quota 10,430 punti, 1,130 di vantaggio sul murciano. Carlitos è tornato ad essere più pericoloso che mai, ma il primato in classifica di Sinner rimarrà ancora saldo per qualche tempo, anche in caso di scenari apocalittici. A Wimbledon, infatti, l’azzurro difenderà i quarti di finale (400 punti), mentre lo spagnolo sarà costretto a ripetersi per la terza volta consecutiva nel glorioso Slam su erba, e la cambiale è di 2000 punti. Nella peggiore delle ipotesi, se Jannik dovesse perdere all’esordio e Carlitos trionfasse ancora una volta al All England Club, Sinner rimarrebbe ancora al comando con 730 punti di vantaggio sul rivale.

Medvedev torna in top 10. Che balzo di Bublik!

Ad Halle, Sascha Bublik e Daniil Medvedev hanno fatto incetta di punti. Per il kazako, giugno è stato un mese da incorniciare: quarti di finale al Roland-Garros e trionfo nel Terra Wortman Open. Due risultati straordinari che lo hanno schiodato dall’anonima 60esima posizione in cui stazionava a fine maggio, e in meno di trenta giorni, tutto è cambiato. Sascha è rinato, ed oggi si trova al trentesimo posto del ranking atp, a quota 1,675 punti e ad un passo dalla 29° di Shapovalov. Anche per Meddy, la settimana ad Halle è stata proficua. Il russo è infatti di nuovo tornato in Top 10, occupando attualmente la nona casella a 3,420 punti, alle spalle di Holger Rune, che ha guadagnato una posizione rispetto alla scorsa settimana.

In tabella la top 20 del ranking ATP aggiornato al 23 giugno 2025

Posizione Giocatore Nazione Punti ATP Variazione 1 Jannik Sinner Italia 10430 2 Carlos Alcaraz Spagna 9300 3 Alexander Zverev Germania 6500 4 Jack Draper Gran Bretagna 4650 +2 5 Taylor Fritz Stati Uniti 4635 -1 6 Novak Djokovic Serbia 4630 -1 7 Lorenzo Musetti Italia 4140 8 Holger Rune Danimarca 3530 +2 9 Daniil Medvedev Russia 3420 +1 10 Ben Shelton Stati Uniti 3170 11 Alex de Minaur Australia 3085 +1 12 Frances Tiafoe Stati Uniti 2990 +1 13 Tommy Paul Stati Uniti 2970 -5 14 Andrey Rublev Russia 2920 15 Casper Ruud Norvegia 2905 +1 16 Arthur Fils Francia 2830 -1 17 Jakub Mensik Repubblica Ceca 2356 18 Francisco Cerundolo Argentina 2285 19 Karen Khachanov Russia 2240 +3 20 Ugo Humbert Francia 2195

Ranking ATP, Race To Turin

I tre mesi di sospensione di Jannik Sinner continuano a pesare sulla classifica Race per le Finals di Torino, dove è Carlitos Alcaraz a dettar legge, in solitaria, a quota 6,240 punti. Novembre è ancora lontanissimo, ma attualmente sono qualificati anche Djokovic, Ruud e Tommy Paul, l’ultimo dei “fantastici 8”, insediati da De minaur, Rune e Shelton. Per il momento, lontani anche Medvedev, Rublev e Auger-Aliassime.