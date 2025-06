Sinner e Sabalenka insieme per il primo allenamento a Wimbledon: pomeriggio da numeri “1”

Non capita tutti i giorni sui campi da tennis di poter ammirare due numeri uno al mondo, del ranking WTA una, di quello ATP l’altro. Aryna Sabalenka e Jannik Sinner hanno condiviso il campo per il primo allenamento al “The Championships”.

E’ stato uno spettacolo insolito, ma davvero straordinario. Sinner, nella sua prima sessione di allenamento, insieme alla bielorussa si è cimentato in vari esercizi, incluso cercare di colpire con precisione la lattina posizionata al centro del campo. Precisione, potenza e due numeri uno faccia a faccia: senza dubbio, una delle immagini della settimana.

Tra i due c’è sempre stato un rapporto positivo con Aryna che aveva difeso Sinner nel corso della squalifica, affermando di essere spaventata dal sistema.

Due numeri uno in cerca di riscatto in quel di Wimbledon: al Roland Garros entrambi usciti sconfitti in finale, Jannik a un punto e per tre volte dal quarto Slam della sua carriera contro Alcaraz, Aryna fallosissima contro Coco Gauff e sconfitta al terzo set.

La legge “Sinner-Sabalenka” ha funzionato all’Australian Open 2024 e all’US Open 2024, con entrambi a trionfare e a conquistare lo scettro di numeri uno al mondo.

Sono reduci da una settimana non felicissima: ad Halle, Sinner sconfitto da Bublik che poi è andato ad alzare il trofeo. Marketa Vondrousova, campionessa a Wimbledon nel 2023, ha dominato Sabalenka in finale a Berlino. Sui prati dei Championships cercheranno di rifarsi.