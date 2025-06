WTA Berlino: torna al successo Vondrousova. Sconfitta in due set Wang

Una settimana da incorniciare che riporta al successo una delle campionesse del panorama WTA. Al Berlin Tennis Open by Hilo, torneo WTA 500, a fare festa è la ceca Marketa Vondrousova. La venticinquenne di Sokolov si fa un regalo di compleanno con qualche giorno di anticipo (compierà 26 anni il 28 giugno) conquistando il terzo titolo della sua carriera sconfiggendo in tre set la qualificata cinese Wang Xinyu (24 anni, 49 WTA) 7-6(10) 4-6 6-2. La ceca non giocava una finale da due anni, quando conquistò il titolo più importante della sua carriera in quel di Wimbledon. Ed è di nuovo l’erba a riportare alla ribalta l’attuale numero 164 al mondo, scivolata nel ranking visti i vari infortuni, ultimo dei quali quello alla spalla. In questa settimana la ceca ha sconfitto tre top 20 (Keys, Shnaider e la numero 1 Sabalenka) e la due volte finalista di Wimbledon Ons Jabeur.

Un match da diverse facce nel quale la cinese ha dato battaglia, sprecando tanto nel tie-break del primo parziale. Portato a casa il secondo set, la ceca ha fatto valere la maggiore esperienza rispetto a Wang, che nel finale di match è diventata molto fallosa ed è stata travolta dalla potenza al servizio della ceca, vincitrice del 93% di punti quando ha messo la prima. Wang lascerà Berlino eguagliando il suo best ranking alla posizione numero 32, in attesa della finale di Nottingham con Kessler che potrebbe superarla. Vondrousova fa un salto di oltre 90 posizioni, rientrando in top 100 atterrando alla posizione numero 73.

Primo Set: Wang parte bene, ma cala alla distanza. Vondrousova ne approfitta e pone il proprio sigillo sul parziale

(a cura di Francesco De Salvin)

Grande equilibrio nei primi quattro game dell’incontro, con Wang che imprime un buon ritmo allo scambio nel corso del quarto gioco. In quello successivo, invece, Vondrousova sfrutta a dovere il proprio servizio, non concedendo neanche un 15 alla rivale asiatica. Allo stesso tempo, sono dieci i vincenti realizzati da Wang e tutti eseguiti con delle ottime aperture di dritto.

Dopo sei giochi la situazione è di perfetta parità (3-3). Con cinque punti consecutivi conquistati, Wang riesce a strappare il servizio a Vondrousova e a dare il primo vero scossone al match (con un break). In alcuni tratti del primo parziale, è quasi impressionante il ritmo tenuto dall’asiatica, che rimpingua ancor di più il proprio vantaggio alla fine dell’ottavo game (5-3 e nove punti consecutivi). E nel decimo gioco arriva la controserie di sei punti consecutivi ottenuti dalla tennista ceca. Nonostante il secondo ace di giornata (conquistato nel corso del decimo game), Wang cala un po’ alla distanza e Vondrousova rientra nel match a suon di prime ben piazzate. Detto questo, la cinese disegna il campo con un dritto lungolinea – sul 40-15 a proprio favore – che le consente di agguantare il secondo break dell’incontro. Dopo un dritto toppato a campo praticamente spalancato (da parte della giocatrice cinese), il tie-break si spalanca all’orizzonte come inaspettata pioggia estiva. A spuntarla – approfittando di una Wang oltremodo sprecona e di un tie-break durato ben 22 punti – è Vondrousova.

Secondo Set: Wang innesca le marce giuste e riparte con vigore

Il primo 15 del secondo set è ad appannaggio di Wang, che prova a risalire la china di un incontro che nel primo parziale l’ha vista esprimersi a fasi alterne. Vondrousova, però, non molla la presa e approfitta dei tre errori consecutivi commessi con il dritto da parte della giocatrice cinese.

Grazie a due doppi falli in serie della ceca, Wang riesce a ottenere subito il controbreak e un parziale di otto punti a uno negli ultimi nove punti. Dopo sette giochi, l’asiatica sorpassa nuovamente la rivale ceca, sfruttando in maniera efficace il proprio turno al servizio.

La fase più calda del secondo parziale, invece, vede Wang scappare via alla fine del nono game e completare l’opera in quello successivo (stupenda l’apertura di dritto sul 40-15 a proprio favore). Equilibrio ristabilito, dunque, e tutto rimandato al terzo e ultimo set.

Terzo set: dominio Vondrousova che torna al titolo dopo 2 anni

Inizio sprint di Vondrosouva che strappa subito a zero il servizio a Wang e consolida poco dopo il vantaggio, mandando fuori giri la cinese quando gli scambi si allungano. La ceca, dopo un secondo set nel quale ha sofferto al servizio, trova il giusto ritmo al servizio e non cede un millimetro nello scambio portando la cinese all’errore. La solidità della ceca è fuori discussione mentre Wang continua ancora a sbagliare, in particolare col dritto. A supportare la numero 164 al mondo vi è anche la sorte con un nastro fortunato che spiana la strada per la palla break a favore di Vondrousova. Break subito convertito ancora grazie a un errore della cinese per il 4-1 Vondrousova. Quando la situazione sembrava in pieno controllo, la ceca si distrae un po’ e concede due occasioni per il break alla cinese. La prima dell’ex regina di Wimbledon, però, è una sentenza: due ace e occasioni salvate, altri due ottimi servizi e game portato a casa. Questo è l’ultimo momento di difficoltà per la ceca che regala spettacolo e torna al successo.