Wimbledon, qualificazioni maschili: Jarry e Cazaux avanzano, buona prestazione di Peniston

Primo turno di qualificazione secondo aspettative a Wimbledon. Debacle azzurra, ad eccezione di Giulio Zeppieri, mentre tra i nomi illustri out Galan e Marterer che proseguono la loro stagione negativa.

Passano, rispettivamente il turno, i loro avversari l’australiano Tu n. 164 del mondo, 6-3 6-2, e il francese Jacquet, 6-16-7(5) 6-1.

A proposito di Francia, Arthur Cazaux non riesce a entrare nei top 100, e un buon torneo qui potrebbe aiutarlo. Non sfrutta due match point nel tie-break del secondo set, ma non perde fiducia ed elimina Buse al terzo, 6-2, 6-7(11), 6-1.

Anche Misolic soffre, ma rimonta De Ouden 3-6 6-1 7-5. Mochizuki elimina Herbert con un doppio 6-1 in meno di un’ora. Pomeriggio positivo per il Giappone: Shimabukuro, n. 188 del mondo, avanza eliminando Dougaz in tre set, mentre Uchiyama elimina l’olandese Brouwer e Watanaki sfrutta il ritiro di Monteiro durante il tie-break del secondo set. Quello del primo parziale lo aveva vinto proprio il nipponico. Daniel vince 7-6(8) 6-3 su Butvilas.

Lajovic rimonta Draxl 3-6 6-3 6-3 in due ore di gara. Per il resto Peniston torna a far parlare di sè: sfrutta la wild card e avanza in tabellone eliminando Bagnis. Semaforo verde per Nicolas Jarry che batte il russo Pavel Kotov 7-6(5) 6-1 e nutre chance di entrare nel main draw.

Nava vince il derby statunitense con Krueger, mentre Trugelliti rimonta Kachmazov.

Il ceco ventiduenne Dalibor Svrcina elimina l’australiano Omar Jasika 6-1 6-2 in 52′ di gara. Ora sfiderà Klein che ha battuto l’elvetico Kym.

Avanza la testa di serie n. 6, Royer eliminando Huesler 4-6 6-0 6-2.