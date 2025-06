WTA Eastbourne, Pavlyuchenkova vince salvando sei match point contro Tomova. Sun e Jones avanti

Il torneo WTA Eastbourne ha visto match ricci di emozioni quest’oggi tra rimonte incredibili, match point salvati a raffica prima di recuperare e successi a sorpresa. Purtroppo per il tennis azzurro c’è da registrare la sconfitta di Lucia Bronzetti contro Alexandra Eala.

Quasi due ore e 40 minuti di battaglia invece tra Anastasia Pavlyuchenkova e Viktoriya Tomova con il punteggio di 6-1 6-7 7-6: un incontro sulle montagne russe, specialmente nel secondo e terzo set con otto break totali e soprattutto sei match point per la bulgara, di cui cinque consecutivi al tie break, che vanifica da 6-1 a 9-7 per la russa.

Match equilibrato tra Anna Blinkova e Marie Bouzkova. La nativa di Mosca ha salvato cinque break point prima di chiudere 6-4 il primo set. Nel secondo parziale Bouzkova sale in cattedra e mette a referto tre break consecutivi per il 6-2. Nell’ultimo set troppi passaggi a vuoto di Bouzkova che si consegna a Blinkova, abile a portarsi sul 5-3 con il break decisivo e a sfruttare il terzo match point.

Grande colpaccio da parte di Francesca Jones che ha battuto a sorpresa Green Minnen per 6-4 7-5. Dopo essersi portata sul 3-0, la britannica ha subito due break restituendo il vantaggio accumulato in apertura. La numero 125 al mondo è stata poi abile a non incassare la rimonta completa ma a breakkare e tenere il servizio per 6-3. Nel secondo parziale ci sono voluti sei mach point, annullato tre break point, per accedere il turno.

Anche la vittoria di Lulu Sun contro Daria Kasatkina non era del tutto prevedibile. Il primo set vede addirittura sette break, un continuo sali e scende che premia Sun: la neozelandese si è trovata da 4-0 a favore a 5-4 per Kasatkina, salvo poi salvare un set point e vincere 7-5. La numero 16 al mondo non si scompone, si rimette sotto e risponde con un perentorio 6-2. Nell’ultimo set i servizi vanno via veloce (solo una volta ai vantaggio) e risulta decisivo il break in favore di Sun al secondo gioco.