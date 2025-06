ATP Mallorca: Griekspoor e Medjedovic sugli scudi. Bene anche Tomic, Holt, Diallo e Bautista Agut. Avanza anche Auger-Aliassime

Giornata piuttosto intensa quella vissuta al Mallorca Championships. Sono state numerose, infatti, le gare disputate sull’erba del Mallorca Country Club. Il quadro relativo al primo turno del torneo iberico si è completato con tre sfide piuttosto interessanti. La prima è quella che ha visto di fronte il ventisettenne tennista statunitense Brandon Holt (attuale n. 101 del ranking maschile) e il francese (numero 64 ATP) Benjamin Bonzi. Quest’ultimo, dopo un ottimo primo parziale (in cui ha concesso solamente due game al californiano), si è dovuto arrendere al rivale statunitense nei due set successivi. 2-6 6-4 6-4 il punteggio finale con cui Holt si è garantito l’accesso al secondo turno della competizione spagnola (dove sfiderà Michelsen in un derby tutto a stelle e strisce).

A salutare la compagnia è anche l’argentino Tomas Martin Etcheverry (25 anni, numero 53 del ranking ATP). Il nativo di La Plata, infatti, è stato superato in tre set (e con lo score definitivo di 7-5 3-6 2-6) da uno dei veterani del circuito: Roberto Bautista Agut (n. 43 ATP). Il classe ’88 iberico è riuscito a sconfiggere l’atleta sudamericano al termine di un match che lo ha visto in difficoltà solamente nel corso del primo parziale. Adesso, sulla sua strada, troverà l’australiano Bernard Tomic.

Down but not out 😤



Bautista Agut recovers from a set and a break down to defeat Etcheverry 5-7 6-3 6-2!#MallorcaChampionships pic.twitter.com/OgC4NNUI5B — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2025

Il caro vecchio Bernard, infatti, si è sbarazzato – in tre set e con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 – del ventiquattrenne connazionale Rinky Hijikata (numero 88 ATP), dimostrando grande solidità al servizio soprattutto nel terzo e ultimo set, dove ha concesso solamente due giochi al tennista di Sydney. Per ciò che concerne le prime gare del secondo turno, invece, è arrivata una vittoria per il ventunenne (numero 73 del mondo) Hamad Medjedovic. Il serbo ha regolato in tre set e con il punteggio finale di 6-4 3-6 7-6(4) il tennista russo Roman Safiullin (n. 75 ATP), spuntandola in maniera definitiva al termine del tie-break decisivo.

Successo convincente per il tennista olandese – numero 34 ATP – Tallon Griekspoor. L’atleta originario di Haarlem è riuscito a superare il giocatore statunitense Ethan Quinn (n. 95), esprimendo un tennis incisivo e senza fronzoli. A Griekspoor sono bastati due set (più combattuto il primo, più in discesa il secondo) per avere la meglio sull’americano. Il punteggio finale di 7-5 6-4 catapulta il ventottenne dei Paesi Bassi ai quarti di finale del torneo spagnolo (dove affronterà ). Grande equilibrio nell’incontro che ha visto duellare Gabriel Diallo e Laslo Djere. Dopo essersi spartiti un parziale per parte, infatti, il canadese (fresco vincitore del torneo di ‘s-Hertogenbosch) è riuscito a prendere il sopravvento sull’avversario nel terzo e ultimo set, imponendosi con il punteggio di 6-3 3-6 6-3.

✅ First Grass Match Of 2025

✅ First Grass Win Of 2025



Tallon Griekspoor defeats Quinn 7-5 6-4 to advance to the quarter-finals!#MallorcaChampionships pic.twitter.com/0bwRqYKhZA — Tennis TV (@TennisTV) June 24, 2025

In chiusura di programma Felix Auger-Aliassime dopo il bye al primo turno, elimina Arthur Rinderknech in due set e in meno di due ore. Ma il primo è stata un’autentica battaglia da 74 minuti vinta dal canadese per 7-5 dopo ben 90 punti giocati. Decisivo il break nel dodicesimo gioco dopo che il francese aveva già salvato un set point nel decimo. Molto più liscio il secondo set che il canadese chiude 6-3 con il break risolutivo che arriva nel fatidico ottavo gioco sul 4-3 per lui. Aliassime affronterà Medjedovic nei quarti di finale giovedì