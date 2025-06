Wimbledon, qualificazioni femminili: incubo Boisson, subito fuori all’esordio dopo la semifinale di Parigi

Nella giornata di oggi sono cominciati, presso il Qualifying and Community Sports Centre Roehampton di Londra, i match validi per il tabellone delle qualificazioni del singolare femminile di Wimbledon. La giornata si è aperta, sullo Show Court 1, con una grande sorpresa: Lois Boisson (22 anni, numero 65 del ranking WTA), reduce dalla splendida semifinale del Roland Garros e testa di serie numero 1 delle “Quali”, è stata sconfitta a sorpresa da Carston Branstine: la canadese, numero 197, si è imposta con il punteggio di 6-2 6-7(1) 6-4 in 1 ora e 58 minuti di gioco, superando la rivelazione di Parigi – che al momento dell’iscrizione non aveva la classifica necessaria per entrare direttamente nel man draw- nella volata finale e approfittando dei 39 errori gratuiti dell’avversaria. Branstine – che recentemente a ‘s-Hertgenbosch aveva vinto tre match, dimostrando un buon feeling con i prati – al secondo turno se la vedrà con la connazionale Bianca Andreescu: La campionessa dello US Open del 2019 ha infatti eliminato agevolmente la brasiliana Pigossi per 6-2 6-1.

Roland Garros semifinalist Lois Boisson out in the first round of Wimbledon qualifying. pic.twitter.com/03PUxtfIM3 — José Morgado (@josemorgado) June 24, 2025

Il programma dello Show Court 1 è poi proseguito con il successo dell’ungherese Panna Udvardy (26 anni, numero 152 WTA), che ha battuto la veterana Daria Saville (31 anni, ex numero 20 ma attualmente sprofondata in 140esima posizione) con il punteggio di 7-6(2) 6-1 e che adesso affronterà un’altra australiana, Destanee Aiava, che ha superato in tre set la croata Marcinko (6-4 5-7 6-3). A proposito di giocatrici croate possiamo segnalare la vittoria di Petra Martic (34 anni, numero 139), che ha eliminato al tie break del terzo e decisivo set l’australiana Inglis con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(10): la veterana dal tennis brillante – che a Wimbledon ha raggiunto in tre occasioni gli ottavi di finale – al secondo turno se la vedrà con la francese Janicijevic, che ha superato la testa di serie numero 11 del tabellone cadetto Erika Andreeva (6-4 7-6).

Esordio vincente anche per il talento mancino di Robin Montgomery (20 anni, numero 119 e testa di serie numero 19), che ha sconfitto la belga Hanne Vandewinkel per 7-6(6) 6-7(7) 6-3 in 2 ore e 21 minuti di gioco grazie a 41 vincenti (di cui 12 ace): adesso per lei ci sarà la rumena Tig, che ha eliminato la giovane canadese Kayla Cross con il punteggio di 4-6 7-6(4) 6-4.

Segnaliamo infine i successi di Townsend (6-4 6-2 nel derby con Chirico), di Masarova (6-0 7-5 a Korneeva), dell’australiana Emerson Jones (6-0 al terzo sulla testa di serie numero 8 Ruzic), di Parry (6-1 3-6 6-3 su Oliynykova), di Stojanovic (6-3 6-7 6-2 sulla svizzera Bandecchi), di Sasnovich (addirittura 6-0 6-0 su Martinez Cirez, in 56 minuti), di Snigur (6-3 6-1 su Cengiz) e di Koevermans (6-4 6-4 alla testa di serie numero 28 Ponchet).