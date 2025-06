ATP Eastbourne: Bellucci saluta agli ottavi. Harris vince in due set

B. Harris b. M. Bellucci 6-3 6-4

Mattia Bellucci si arrende in due set – 6-3 6-4 – a Billy Harris. Bellucci era sotto nei confronti diretti per 2 a 1, ma aveva vinto l’unico precedente a livello ATP, a Shanghai nel 2024.

L’azzurro, numero 74 ATP, non è riuscito a imporre il proprio tennis, contro un avversario che si conferma a suo agio su una superficie come l’erba. Per Bellucci, che è tornato a vincere tre match di fila per la prima volta da Rotterdam considerando anche le qualificazioni, ancora una prestazione poco convincente, che testimonia come il momento per il mancino di Busto Arsizio non sia dei più felici. Harris, numero 142 al mondo, prosegue il suo torneo, dove difende la semifinale dello scorso anno, da lucky loser, dopo la defezione di Mpetshi Perricard e se la vedrà ai quarti di finale con Ugo Humbert, che ha eliminato Lorenzo Sonego.

Primo set: Per Bellucci fatale il break subito nel sesto gioco

È un set dalla doppia faccia quello che ha inaugurato l’ottavo di finale tra Mattia Bellucci e Billy Harris a Eastbourne, con il servizio dell’azzurro a fare il bello e il cattivo tempo. Nel primo game il mancino di Busto Arsizio obbliga l’avversario ai vantaggi nel turno di battuta, senza tuttavia guadagnarsi opportunità di break. Nei primi due giochi al servizio Bellucci non concede neppure un punto a Harris. I problemi sorgono tutti insieme e nel sesto game, Mattia regala due palle break. Sulla prima si salva, ma nulla può alla seconda chance, che vale al britannico l’allungo sul 4 a 2. Sul 5 a 2 Bellucci è nuovamente sottopressione in battuta ed è obbligato a risolvere il gioco ai vantaggi, facendo sì che Harris debba chiudere il parziale al servizio. Il numero 74 del mondo si issa fino allo 0-30, ma l’inglese risolve il set per 6-3, inanellando quattro punti di fila.

Secondo set: Bellucci non sfrutta le uniche due palle break del suo match e saluta Eastbourne

Anche nella seconda frazione di gioco la battuta di Bellucci non contribuisce. Già nel primo game il 24enne se la vede brutta, considerando anche i problemi in risposta. Concede una palla break, ma può tirare un sospiro di sollievo. La concentrazione deve essere massima nei turni di battuta di Harris, per centrare il break che gli consentirebbe di prolungare la partita. Nel secondo gioco, l’azzurro costringe Billy ai vantaggi, ma manca ancora una volta l’appuntamento con la palla break. I guai per Bellucci si fanno seri quando sull’1 pari cede il turno di battuta, consentendo al britannico di andare in fuga sul punteggio di 3 a 1. Forse a un punto di non ritorno, la risposta di Mattia inizia a funzionare e si procura i primi break point del suo incontro. Le due occasioni, vista la scarsità di opportunità raccolte fino a questo momento, sono preziose, ma sfumano entrambe, compromettendo la partita dell’italiano. Di chance, successivamente, non se ne vedono più e il padrone di casa può capitalizzare al meglio il break ottenuto nel terzo gioco, andando a servire per la partita sul 5 a 4. Harris chiude al primo match point.