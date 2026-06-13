WTA ‘s-Hertogenbosch: Krejcikova batte Linette e torna in una finale. Sfiderà Montgomery per il titolo

Dopo le grandi ondate di pioggia degli ultimi giorni, sabato c’è stata una tregua meteorologica al Libema Open. Il tennis è potuto scorrere piuttosto tranquillamente nel 250 di ‘s-Hertogenbosch. Le due semifinali del singolare femminile hanno visto scontrarsi prima Barbora Krejcikova e Magda Linette. Poi, Robin Montgomery ha affrontato Ajla Tomljanovic, la quale era uscita vittoriosa solamente qualche ora prima dal suo match di quarti contro Caty McNally, sospeso venerdì durante il secondo set.

[8] B. Krejcikova b. M. Linette 6-3 7-6(4)

(di Beatrice Becattini)

Barbora Krejcikova torna a disputare una finale a distanza di quasi due anni dal trionfo a Wimbledon.

Magda Linette si inchina con il punteggio di 6-3 7-6(4) alla ceca, al vento e a tante occasioni mancate per allungare il match.

La polacca spreca tutto ciò che in un match di tennis si può sprecare. Break di vantaggio e un gap notevole nel tiebreak sono la punta dell’iceberg. Krejcikova riesce a correggere in corsa il proprio tennis disturbato dalle folate e non si scoraggia ogni qual volta il punteggio ne palesa tutte le difficoltà.

Nel primo set Linette mette a referto il break sull’1-1. Barbora commette un paio di doppi falli, segnale che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Tuttavia, opera subito il controbreak e prende le misure alle condizioni atmosferiche e al gioco dell’avversaria. La polacca spreca poi ancora, sbagliando un diritto lungolinea sulla palla break quando il punteggio recita 3-3. Così, nell’ottavo gioco la numero 8 del seeding strappa ancora il servizio a Magda e si guadagna la chance di servire per il primo set, che chiude per 6-3.

Nel secondo parziale le occasioni per la giocatrice in risposta sono più numerose, anche se i break sono comunque due. Linette piazza un importante break per innalzarsi 5-3 e servizio. Con il traguardo del terzo set a portata di mano, la numero 60 WTA manca la zampata decisiva, cedendo a sua volta la battuta alla quinta occasione, con zero set point passati dalla sua racchetta.

Infine, alla 34enne di Poznan non è sufficiente neppure il 3-0 con due minibreak di vantaggio nel tiebreak. Krejcikova ribalta il risultato con un parziale di 7 punti a 1 e si qualifica per la finale si ‘s-Hertogenbosch.

Contro la vincente tra Ajla Tomljanovic e Robin Montgomery, la ceca andrà a caccia del suo nono titolo in singolare del circuito maggiore, il secondo sull’erba. Su questa superficie la 30enne di Brno ha disputato due finali – la vittoria a Wimbledon del 2024 e la sconfitta a Birmingham del 2023.

[Q] R. Montgomery b. A. Tomljanovic 6-4 6-2

Prosegue la favola di Robin Montgomery. La mancina statunitense, partita dalle qualificazioni, si è fatta strada nel torneo. Ora, grazie al successo per 6-4 6-2 nel primo testa a testa con Ajla Tomljanovic, si è qualificata per la sua prima finale nel circuito maggiore. Una prova di grande carattere quella dell’americana, autrice di ben 11 ace e capace di vincere l’85% dei punti con la prima in campo. Una sola palla break offerta e pure cancellata da Montgomery.

Sebbene lasci il torneo con un po’ di amaro in bocca, grazie a questo piazzamento (non vinceva tre match consecutivi dallo scorso ottobre) l’australiana rientrerà in top 100 dal prossimo lunedì. Si concretizza, invece, il sogno di Montgomery, rimasta lontana dal circuito per circa un anno a causa di un infortunio al polso che l’aveva costretta a operarsi. Tornata a competere un paio di mesi fa, la statunitense sembra aver ritrovato una gran condizione. Grazie a questo risultato, da attuale numero 484 del mondo Montgomery avanza sino alla 240esima posizione virtuale, lei che in passato è stata 95.