ATP Eastbourne: Evans fa fuori Paul, Mensik disinnesca Opelka

Reale! Daniel Evans appena sente l’odore di casa si fa sempre trovare pronto. Con i suoi slice, con la sua difesa, con la sua voglia di restare aggrappato al gioco del tennis. A 35 anni fa un gran numero eliminando Tommy Paul, la testa di serie n. 2 agli ottavi di finale di Eastbourne. Finisce 6-4 3-6 6-3 con l’americano molto falloso col dritto e, in generale, incapace di essere paziente nei lunghi scambi con il britannico. Sotto 4-1 è riuscito a recuperare il break di svantaggio, ma sul 4-3 ha perso nuovamente la battuta, malgrado una chance di 4-4. Solido Evans nel momento in cui ha dovuto chiudere i giochi. Sfiderà ora il ventiquattrenne Jenson Brooksby. Sarà n. 149 del mondo, l’americano, contro il n. 170, il britannico. Jenson è reduce dal successo in due set su Nuno Borges in cui ha dimostrato particolare solidità, 6-4 6-4.

E’ Jakub Mensik a disinnescare Reilly Opelka, 7-5 6-3. Il ceco difende molto bene i suoi turni di battuta senza mai concedere break. Passa alla seconda occasione di break avuta nel primo set sul 6-5. Nel secondo set, sul 3-3 30-30 infila un parziale di 10-3 che gli vale il passaggio del turno. Sfiderà Davidovich Fokina che ha rimontato Duckworth in tre set, dopo aver perso il tie-break del primo. Contro pronostico, semaforo verde per Marcos Giron che elimina Jacob Fearnley 6-3 6-1.