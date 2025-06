ATP Maiorca: Tien sorprende Shelton, avanti Michelsen e Bautista Agut

L. Tien b. [1] B. Shelton 6-4 7-6(2)

Cade la testa di serie numero 1 a Mallorca. Ben Shelton si arrende in due set a Learner Tien nel derby statunitense e, al contempo, tra mancini. Il numero 67 ATP dà continuità alla vittoria contro un’altra giovane promessa come Justin Engel e approda per la prima volta ai quarti di finale di un torneo su erba. Shelton, numero 10 al mondo, arriva a Wimbledon con sensazioni contrastanti. Dopo l’ottima semifinale conquistata a Stoccarda, è arrivata la seconda eliminazione immediata, dopo quella rimediata al Queen’s. Il match giocato dal 22enne di Atlanta ha avuto diverse criticità, su tutte il gioco di volo. La prestazione a rete è stata condita da svariati errori grossolani, frutto del troppo impeto. Anche il diritto ha ballato parecchio nei momenti caldi della sfida, tradendo Ben, apparso poco brillante negli spostamenti. Tien è riuscito per lunghi tratti a disinnescare pure il potente servizio del connazionale, provando a buttare oltre la rete quante più risposte possibili.

Il match

Nel primo set Shelton parte forte, portandosi 3 a 0 e apparentemente indirizzando in proprio favore il parziale. Tuttavia, nel quinto gioco, alla prima palla break, Tien riesce a riportarsi on serve, giocando un tennis brillante e sfruttando il primo passaggio a vuoto del connazionale, calato in concentrazione e in precisione. Dopo un turno di battuta portato a casa ai vantaggi, Ben conferma le difficoltà del momento e cede nuovamente la battuta sul 4 pari, commettendo un doppio fallo e concedendo la possibilità a Tien di servire per portarsi avanti nel computo dei set. Shelton non recupera la brillantezza e Learner può chiudere per 6-4.

Il secondo set segue uno schema pressoché identico: il numero 10 al mondo si innalza fino al 3 a 0, dimostrando di aver ritrovato un certo feeling con la palla e con i suoi colpi. Nel sesto gioco il mancino di Atlanta spreca la palla del doppio break e non sfrutta il momento di incertezza di Tien. E, come spesso accade nel tennis, dopo un’opportunità buttata si è puniti. E così Shelton subisce il break che si rivelerà decisivo. Dopo uno spaccato di partita equilibrato e senza particolari situazioni da segnalare, il numero 1 del seeding nell’11esimo gioco concede quattro palle break, che Learner non riesce a concretizzare. Nella prima occasione, il 19enne californiano mette lunga una risposta, mentre nella seconda è Shelton a cancellare la chance con lo schema servizio-diritto. Al terzo break point, il numero 10 chiude a rete uno scambio dominato, rischiando anche di sbagliare la volée giocata con troppa foga. È poi il servizio a togliere il 22enne dagli impicci. Sul 6-5 ha anche un prezioso set point per portare la partita al terzo, ma Tien serve bene. Il tie-break è un assolo del numero 67 al mondo. Shelton chiude eseguendo nel peggiore dei modi un serve and volley.

C. Moutet b. [8] D. Altmaier 7-6(3) 7-6(3)

Match mai banali quando in campo c’è Corentin Moutet. Il francese, numero 83 ATP, batte con due tie-break Daniel Altmaier, ottava testa di serie, e si porta ai quarti di finale a Mallorca. Numerosi punti tanto folli quanto spettacolari da parte del francese, che ormai ha abituato il pubblico al suo tennis fantasioso, anche se talvolta accompagnato da qualche stravaganza di troppo. Per Altmaier, numero 59 ATP, tante occasioni sprecate – su tutte la possibilità di servire nel secondo set per prolungare il match al terzo – e molti, troppi errori non forzati, ben 47. Il tedesco, che ha eliminato al primo turno Fabio Fognini, conferma le difficoltà nell’affrontare Moutet, contro cui, prima della sfida odierna, aveva perso 4 volte su 5, con l’unica vittoria arrivata per ritiro del transalpino.

Il match

Nel primo set la partita non sembra avere padroni e si gioca punto a punto. La sensazione è che a fare la differenza possano essere i dettagli: Moutet cerca di portare in campo il suo tennis estroso, a togliere tutti i possibili riferimenti all’avversario; Altmaier, dal suo canto, fronteggia come può le variazioni del francese, anche se incappa in qualche errore di troppo. Prima del tie-break, che, visto l’andamento del match era ampiamente pronosticabile, il giocatore a serbare più rimpianti è Moutet, che non riesce a concretizzare nessuna delle quattro palle break che si è procurato nei primi due turni di servizio del tedesco. Nel tie-break tutte le difficoltà dell’ottava forza del seeding emergono con prepotenza e Moutet si prende il set con il punteggio di 7-3.

Nel secondo parziale anche i turni di battuta del transalpino si rivelano più contesi rispetto a qualche minuto avanti e Altmaier si conquista due palle break nel quinto gioco, dopo averne salvata una lui stesso, ma vanifica tutto. Il break in favore di Daniel, tuttavia, arriva sul 4 pari, quando strappa il servizio a Moutet e apprestandosi così a servire per rimandare i verdetti al terzo e decisivo set. Il tedesco sul più bello si smarrisce, complice un game a tutta forza di Corentin, che gioca i punti più spettacolari del suo match. Anche la seconda frazione si risolve al tie-break. Nei primi 4 punti ci sono altrettanti minibreak, ma è dal 3 pari che Moutet fa la differenza, con quattro punti consecutivi, chiudendo per 7-3.

[3] A. Michelsen b. B. Holt 6-4 6-4

Al primo incrocio tra i due, Alex Michelsen si impone con un doppio 6-4 su Brandon Holt nel primo derby a stelle e strisce della giornata maiorchina. Il numero 33 ATP e terza testa di serie del torneo è stato bravo a reagire a qualche difficoltà di troppo, con un servizio poco performante rispetto ai suoi standard, soprattutto con la seconda. Per il 27enne statunitense, numero 101 ATP, invece, nonostante la sconfitta, tante buone sensazioni, dopo la cavalcata delle qualificazioni.

Il match

Entrambi i parziali seguono un andamento poco lineare, con Michelsen che, una volta portatosi avanti nel punteggio, non riesce a capitalizzare il vantaggio e indirizzare in suo favore la partita. Nel primo set Alex si prende il break nel secondo gioco, ma poi concede immediatamente il controbreak a Holt, perdendo la battuta a 0. Il match vive poi un momento di equilibrio fino al 4 pari quando il 20enne californiano piazza il break decisivo e si porta a servire per la prima frazione di gioco. Michelsen chiude con il punteggio di 6-4, nonostante qualche brivido, con una palla break cancellata.

Nel secondo set i giocatori per ben cinque volte non riescono a difendere i propri turni di servizio. Il primo a perdere la battuta è Holt nel gioco inaugurale, ma è bravo a resettare subito e riacciuffare l’avversario sull’1 pari. Dopo due giochi tranquilli, il numero 101 ATP concede nuovamente il break di vantaggio a Michelsen, che per la seconda volta consecutiva, la terza nel match, non riesce ad allungare. Tuttavia, Brandon è ormai in difficoltà quando deve servire e perde ancora una volta la battuta. Alex, stavolta, non si fa sorprendere e si porta sul 5 a 3. Holt prolunga ancora un po’ la sua permanenza a Mallorca, ma deve arrendersi al connazionale.

[7] R. Bautista Agut b. [8] B. Tomic 6-3 6-3 (di Paolo Pinto)

Tornano a sfidarsi dopo sei anni Roberto Bautista Agut e Bernardo Tomic. Doppio 6-3 e spagnolo pronto per i quarti di finali. Ma applausi per l’australiano che al primo turno era tornato a vincere una gara nel circuito ATP. Non superava un turno nel circuito maggiore dal 2021, quando vinse l’8 febbraio 2021 quando approfittò del ritiro di Yuichi Sugita per accedere al secondo turno dell’Australian Open. Escludendo gli Slam, l’ultima vittoria era stata al torneo di Atlanta nel 2019 quando vinse contro Ebden agli ottavi. Una speranza per lui, mentre dall’altra parte della rete Roberto Bautista Agut si diverte ancora molto. Dopo aver piegato le resistenze di Thomas Etcheverry, non ha avuto ostacoli nel superare Tomic. Affronterà l’americano Michelsen.

Il match

Avvio sprint per Bautista Agut che si porta sul 3 a 0, strappando a freddo il servizio a Tomic, protagonista di un inizio match un po’ compassato. Dopo un ulteriore game sofferto al servizio, l’australiano, salvando una palla del doppio break, smuove il punteggio e tenta di mettere pressione in risposta allo spagnolo. Poi con regolarità entrambi non concedono nulla al servizio. Nel secondo set l’avvio è identico a quello del primo. Addirittura sono due i break di vantaggio dello spagnolo che sale 4-0 perdendo appena tre punti in quattro game. Tomic soffre nel tenere il quinto gioco, ma poi riesce a recuperare uno dei due break. Finisce 6-3 con il terzo break del set per lo spagnolo.