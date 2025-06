ATP Eastbourne, Sonego gestisce il vento e Marozsan: agli ottavi trova Humbert

L. Sonego b. F. Marozsan 6-2 6-4

Dà seguito alla buona settimana al Terra Wortmann Open 2025 di Halle il nostro Lorenzo Sonego che, dopo aver dato battaglia per tre set ad Alexander Zverev in casa sua si libera facilmente anche di Fabian Marozsan in 6-2 6-4. Debutto alla vigilia non facile quello contro l’ungherese, che però imbecca una delle tante giornate no, fattore che gli è costato la posizione che attualmente ricopre in classifica senza mai riuscire a fare il salto definitivo. Per il torinese sarà secondo turno contro Ugo Humbert, testa di serie n° 4 del seeding.

Primo Set: Sonego gestisce il vento, Marozsan no

Sin dai primi scambi, oltre al forte vento che già si era notato negli incontri precedenti, si palesa un Lorenzo Sonego più centrato e deciso sull’erba del Lexus Eastbourne Open 2025 contro un Fabian Marozsan, invece, molto impreciso. E tra un errore non forzato e l’altro del magiaro, il break per il torinese arriva nel primo game. Le difficoltà, in ogni caso, arrivano anche per ‘Sonny’, sempre dettate dalle forti raffiche che condizionano rimbalzi e traiettorie, gestite comunque meglio del suo avversario. E infatti in men che non si dica arriva il secondo allungo, su cui il 30enne mette la firma con un paio di passanti letali. A quel punto deve svolgere solo compiti di ordinaria amministrazione, chiudendo tranquillamente in 31′.

Secondo Set: reazione di Marozsan, Sonego chiude la porta

Non cambia assolutamente lo spartito ad inizio secondo parziale con Lorenzo Sonego che strappa subito il servizio a Fabian Marozsan. Meriti sicuramente del torinese, che disegna un lob millimetrico, ma l’ungherese ci mette del suo, sparacchiando spesso fuori con il dritto. L’ultimo punto del primo gioco è la fotocopia del match, con ‘Sonny’ che scivola, senza conseguenze, e se la ride, mentre dall’altra parte della rete rivolge gli occhi al cielo il suo avversario in seguito all’ennesimo non forzato. Per il classe 1995 i passanti sono all’ordine del game, verrebbe da dire, e con uno di essi si porta sul 2-0 0-30, salvo poi subire il rientro momentaneo del suo dirimpettaio.

Ogni tanto anche lui vive dei momenti delicati, ma riesce a gestire decisamente bene i punti caldi con grande qualità. Rispetto all’intero primo parziale lo stesso Fabian Marozsan sembra ingranare con il passare dei game, pur essendo Lorenzo Sonego a vincere i punti più spettacolari e a dare la sensazione di avere in mano la sfida. E infatti, trovatosi a servire per chiudere l’incontro, lo fa senza patemi, sfruttando il primo match point a disposizione. Al prossimo turno, gli ottavi di finale, trova Ugo Humbert.