Wimbledon 2025: ecco la copertura di Sky, oltre 750 ore di diretta

Mancano pochi giorni all’evento più prestigioso e atteso del tennis mondiale: da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio la 138esima edizione del torneo di Wimbledon, “The Championships”, sarà in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Un appuntamento che resterà solo su Sky anche per il quadriennio 2027-2030, oltre che per le edizioni 2025 e 2026.

Copertura ricchissima nella Casa dello Sport di Sky: oltre 750 ore live tra partite e studi di analisi e commento, per due settimane di appassionanti sfide di singolare e doppio del tabellone maschile e femminile.

Federico Ferri, Direttore di Sky Sport: “Wimbledon ci vede impegnati ogni anno con la massima copertura editoriale. È l’appuntamento della tradizione che però riesce a rinnovarsi ogni anno, come per Sky Sport, che ha il privilegio di raccontare questo evento da quando esiste la nostra piattaforma. Ma in tanti anni mai c’era stata questa aspettativa e questa attesa per i tennisti italiani, Sinner, Paolini e non solo. Questo rende la nostra missione ancora più appassionante e avvincente, una narrazione completa, sia dentro che fuori dal campo, con i telecronisti e gli inviati a Londra pronti a far vivere l’atmosfera di questo evento unico, i talent che hanno vissuto il torneo in campo. Con l’aggiunta di Boris Becker, che l’ha vinto tre volte. Studi, nuovi strumenti di analisi grafica e statistica, approfondimenti e rubriche garantiranno aggiornamenti continui, non ci perderemo nulla, grazie alla squadra di Sky Sport a Wimbledon e in redazione. Non mancheranno le nostre produzioni originali, con i nuovi appuntamenti insieme a Panatta e Bertolucci e i loro racconti sui campioni del tennis di tutti i tempi, e l’approfondimento esclusivo “Insider”. Da quest’anno torna anche Diretta Wimbledon, dove seguiremo il meglio da tutti i campi, in una sorta di Tutto Wimbledon Minuto per Minuto, sul nuovo canale Sky Sport Mix”.

11 CANALI E TANTI APPUNTAMENI LIVE – Il racconto del torneo londinese si svilupperà su 11 canali: Sky Sport Tennis, con l’intero programma del Centre Court; Sky Sport Arena, con la scelta dei match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno, che alternerà le partite con gli altri grandi eventi live; i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, e Sky Sport 4K. Inoltre, con Sky Sport Mix sarà possibile accedere a Diretta Wimbledon, che porterà lo spettatore da un campo all’altro per seguire tutti i momenti più importanti dei match in corso. E grazie allo Split Screen – accessibile dal tasto verde del telecomando Sky – sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea.

La magia di Wimbledon prende vita fin dal mattino, con un primo studio alle 11.45 che introdurrà il programma di giornata direttamente da Londra.

Sky Sport Tennis ospiterà anche Sky Tennis Show, il programma condotto da Eleonora Cottarelli che accompagnerà ogni giornata di gare a partire dalle 14 e ospiterà gli approfondimenti dei match dall’avveniristico studio Sky allestito nello spettacolare Studio 2 di Milano: tecnologia sempre al top grazie alla realtà virtuale e allevideo analisi dello Sky Sport Tech, con commenti, interviste e gli inviati Sky in collegamento dalla terrazza con vista sui campi di Wimbledon.

E Su Sky Sport 24, due edizioni al giorno del TG saranno raccontate direttamente da Londra, entrambe condotte da Dalila Setti: Il tennis è servito, alle 13, e Wimbledon Today, alle 18. Inoltre, notizie, highlights delle partite e aggiornamenti continui con gli inviati e a fine giornata l’appuntamento con The Insider – Wimbledon, il magazine di approfondimento curato da Giuseppe Marzo e condotto da Stefano Meloccaro che riassumerà in mezz’ora il torneo da un punto di vista originale e ironico, con highlights, interviste esclusive e uno sguardo su ciò che succede dietro le quinte. Interviste, commenti, notizie, aggiornamenti in tempo reale e tanto altro anche sui canali social ufficiali di Sky, tramite l’APP di Sky Sport e sul sito skysport.it, con una copertura completa del torneo fatta di fotogallery, video, highlights, i top colpi, il liveblog degli italiani e dei match più importanti. E ancora, gli approfondimenti dedicati su Sky Sport Insider, lo spazio premium del sito skysport.it.

TOP TEAM – I 14 giorni di incontri su Sky Sport saranno raccontati dalla grande squadra di commentatori Sky Sport, tra cui Boris Becker, leggenda del tennis che ha vinto Wimbledon tre volte, Ivan Ljubicic, già numero 3 del mondo e allenatore di campioni del calibro di Roger Federer, analizzerà i colpi e le strategie; Paolo Bertolucci, campione della Coppa Davis 1976, commenterà in telecronaca le sfide più importanti; Flavia Pennetta, campionessa agli US Open 2015 e per quattro volte trionfatrice in Fed Cup con la Nazionale azzurra; Renzo Furlan, ex n.19 del ranking mondiale ATP e recentemente allenatore di Jasmine Paolini. Nella grande squadra dei talent anche i grandi nomi di Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Laura Golarsa, Salvatore Caruso, Laura Garrone, Gianluca Pozzi, Niccolò Cotto, Marco Crugnola e Andrea Arnaboldi.

In telecronaca si alterneranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Federico Zancan, Paolo Ciarravano, Andrea Paventi, Alessandro Sugoni, Paolo Aghemo, Riccardo Bisti, Niccolò Ramella e Gaia Brunelli.

Tre gli inviati a Londra: Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti, pronti a cogliere ogni dettaglio prima, durante e dopo i match.

TENNIS HEROES – PANATTA & BERTOLUCCI -La storia del tennis dal punto di vista di Adriano Panatta e Paolo Bertolucci nella Produzione Originale targata Sky Sport. La terza puntata di Tennis Heroes prende spunto dalla rivalità simbolo degli anni ‘90: Pete Sampras contro Andre Agassi. Un forte contrasto di stili, personalità, atteggiamento dentro e fuori dal campo. Spunti per le consuete divagazioni tecnico/filosofiche del duo Panatta & Bertolucci, che analizzano con ironia uno dei dualismi più importanti del tennis moderno. Appuntamento da venerdì 27 giugno, alle 18.30 e alle 22.30 su Sky Sport Uno; alle 20 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Disponibile on demand.

La programmazione di Wimbledon in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW

Lunedì 30 giugno

Sky Sport Tennis e NOW Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 1^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 1^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 1^ giornata dalle 12 alle 22

Martedì 1° luglio

Sky Sport Tennis e NOW Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 2^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 2^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 2^ giornata dalle 12 alle 22

Mercoledì 2 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 3^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 3^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 3^ giornata dalle 12 alle 22

Giovedì 3 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 4^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)

Sky Sport Arena e NOW 4^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 4^ giornata dalle 12 alle 22

Venerdì 4 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 5^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno fino alle 20.30)

Sky Sport Arena e NOW 5^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 5^ giornata dalle 12 alle 22

Sabato 5 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 6^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Uno e NOW 6^ giornata dalle 18.15 alle 22

Sky Sport Arena e NOW 6^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 6^ giornata dalle 12 alle 22

Domenica 6 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 7^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW 7^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 7^ giornata dalle 12 alle 22

Lunedì 7 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 8^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30

Sky Sport Arena e NOW 8^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 8^ giornata dalle 12 alle 22

Martedì 8 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 9^ giornata dalle 12; Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30; 1° quarto M alle 14.30; 1° quarto F alle 17.30; The Insider Wimbledon alle 20

Sky Sport Arena e NOW 9^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 9^ giornata dalle 12 alle 22

Mercoledì 9 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 10^ giornata dalle 12, dalle 16.30 e dalle 20; Sky Tennis Show alle 14 e alle 19; 4° quarto F alle 14.30; The Insider Wimbledon alle 19.30

Sky Sport Arena e NOW 10^ giornata dalle 12 alle 22

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 10^ giornata dalle 12 alle 22

Giovedì 10 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 11^ giornata dalle 11.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 18.30; 1^ semifinale F alle 14.30; 2^ semifinale F alle 16.30; The Insider Wimbledon alle 19

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 11^ giornata dalle 12 alle 22

Venerdì 11 luglio

Sky Sport Tennis e NOW 12^ giornata dalle 12; Sky Tennis Show alle 14 e alle 20.30; 1^ semifinale M alle 14.30; 2^ semifinale M alle 17.30; The Insider Wimbledon alle 21

Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW 12^ giornata dalle 12 alle 22

Sabato 12 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 19.30; finale doppio M dalle 14; finale singolare F dalle 17; The Insider Wimbledon alle 20

Domenica 13 luglio

Sky Sport Tennis e NOW Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 20.30; finale doppio F dalle 14; finale singolare M dalle 17; The Insider Wimbledon alle 21

(comunicato stampa)