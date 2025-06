Wimbledon, qualificazioni femminili: Stefanini si fa rimontare dalla talentuosa ceca Valentova

[18] T. Valentova b. L. Stefanini 6-3 4-6 6-3

Lucrezia Stefanini non ripete la bella prestazione occorsa nel turno precedente contro Mihaela Buzarnescu e si fa rimontare dalla talentuosissima teenager ceca Tereza Valentova – fresca vincitrice del WTA 125 di Grado – che la sconfigge per 6-3 4-6 6-3 in 2′ e 8′ di partita. La toscana, fuori dalle qualificazioni per Wimbledon, è scesa alla distanza dopo un primo set ben gestito, ma la sua prestazione è calata di pari passo con il suo rendimento in battuta.

PRIMO SET – Il primo set di Stefanini comincia in salita dopo il break della ceca nel terzo game. La tennista toscana però non demorde e con un gran turni in risposta trova subito il contro break. Stefanini ha dalla sua un servizio molto solido sia sulla prima che sulla seconda palla e con quello riesce a tenere a bada la tennista ceca. Con il break nel sesto game l’azzurra chiude il set in suo favore per 6-3.

SECONDO SET – La ripresa è piuttosto caotica, teatro di ben otto break. Lucrezia non è più così incisiva al servizio – che perderà per sei volte nel set – e Valentova non fa sconti in risposta. Dopo il break azzurro nel terzo game le due avversarie non riescono più a tenere il servizio. La prima a riuscirci è Valentova sul 4-4; dopodiché Lucrezia serve per restare nel set, ma deve affrontare cinque palle set, l’ultima delle quali consegna il secondo parziale alla tennista ceca (6-4).

TERZO SET – Nel terzo set si assiste ad una Valentova impeccabile: sia al servizio, che da fondo campo dove mette a segno 14 vincenti. Stefanini cerca di stare in scia ma il servizio non gira come nel primo parziale, e la toscana sembra in apnea. Dopo il break illusorio in apertura di set Stefanini subisce il ritorno della tennista ceca nel quarto, seguito dal break decisivo nel sesto. Tereza Valentova gestisce il vantaggio e chiude per 6-3, portando a termine la rimonta; al turno decisivo di qualificazione affronterà la vincente tra Zakharova e Bogdan.