Wimbledon, il tabellone delle qualificazioni femminili: al via Stefanini e Brancaccio

Nella giornata di lunedì 24 giugno si è svolto il sorteggio del tabellone delle qualificazioni femminili di Wimbledon, che cominceranno nella giornata di domani presso il Qualifying and Community Sports Centre Roehampton di Londra: la testa di serie numero 1 del tabellone cadetto sarà la grande rivelazione del Roland Garros, e ovviamente ci riferiamo alla francese Lois Boisson che, prima della meravigliosa cavalcata parigina (e al momento dell’iscrizione ai Championships), non aveva ancora la classifica necessaria per entrare direttamente nel tabellone principale. La 22enne di Dijon, attualmente numero 65 della classifica WTA, esordirà con la canadese Branstine e al secondo turno potrebbe affrontare la campionessa dello US Open 2019 Bianca Andreescu (attualmente sprofondata in 147esma posizione dopo il calvario degli infortuni). La testa di serie numero 2 sarà invece la spagnola Parrizas Diaz, la numero 3 la statunitense Jovic, la 4 Zakharova, la 5 Jeanjean, la 6 Mboko, la 7 Townsend e la 8 la croata Ruzic.

I colori azzurri saranno rappresentati da Lucrezia Stefanani e da Nuria Brancaccio: Stefanini (27 anni, numero 162 del ranking mondiale) andrà a caccia della seconda qualificazione ai Championships dopo quella del 2023 ed esordirà con la rumena Buzarnescu. In caso di successo se la vedrebbe al secondo turno con la vincente della sfida tra Mateas e Valentova. Stefanini si trova nello spicchio di tabellone della testa di serie numero 4 Zakharova.

Brancaccio (24 anni, numero 128), invece, è stata sorteggiata nella zona di tabellone di Jacquemot: se dovesse superare il primo ostacolo (la testa di serie numero 29 Jimenez Kasintseva) affronterebbe poi la vincente del match tra Cornet e Donne.

Il tabellone completo delle qualificazioni