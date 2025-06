Wimbledon, qualificazioni: ci sono anche Mannarino e Jarry, out Fucsovics (ma rientra da lucky loser)

Quarta giornata di gare e momenti decisivi per i tabelloni delle qualificazioni per Wimbledon, che nel singolare maschile vede la disputa, sulla distanza del tre-su-cinque, dei sedici incontri che designeranno i giocatori ammessi al main draw. Il primo di questi è il francese Valentin Royer, che ha la meglio nel derby con Titouan Droguet con il punteggio di 6-3 6-4 6-2; dopo di lui taglia il traguardo il mancino australiano Alex Bolt, che supera in tre set il giovane spagnolo Martin Landaluce. per il trentaduenne atleta oceanico, attivo da sempre soprattutto nei tornei del circuito minore, il 6-1 6-2 6-4 è il pass per la quarta partecipazione in carriera ai Championships.

Il kazako Zhukayev si impone al francese Pavlovic al tie-break del quarto set (3-6 6-3 6-2 7-6(5)) mentre ha migliore fortuna un altro tricolore d’oltralpe, Arthur Cazaux, numero otto del seeding, che impiega quattro set e tre ore per estromettere Dusan Lajovic; il trentaquattrenne serbo, alla ricerca della undicesima partecipazione sui prati di Londra con dieci gettoni consecutivi dal 2014 se si eccettua la soppressione del torneo nel 2020, deve arrendersi in quattro set, 6-7(6) 6-2 6-3 6-4. Chris Rodesch dal Lussemburgo sorprende Marton Fucsovics, favorito n. 1 del tabellone, con un brillante 6-3 6-4 0-6 7-6(4). L’ungherese viene comunque ripescato come lucky loser in virtù del forfait di Borna Coric.

L’austriaco Misolic supera la selezione ai danni del libanese Hassan con lo score di 2-6 7-6(6) 7-6(5) 6-3, mentre in una sfida tra tennisti oltre la posizione numero 500 l’elvetico Leandro Riedi (506) sorprende Hamish Stewart i quattro set per 6-3 4-6 6-3 6-4. Dopo l’uscita di Garin per mano di Giulio Zeppieri, anche un altro cileno, Barrios Vera, manca l’ingresso nei 128 in gara da lunedì: fa festa 4-6 6-3 7-6(5) 7-6(7) per questo l’australiano McCabe, che a quasi ventidue anni centra la qualificazione al primo Slam che non sia quello di Melbourne, dove ha partecipato nelle ultime due edizioni (una vittoria e due sconfitte),

Quasi quattro ore di tennis per mettere d’accordo il danese August Holmgren e il giapponese Yosuke Watanuki: il long tie-break del quinto set ha dato ragione al primo per 6-4 6-7(2) 3-6 7-6(11) 7-6(7), con il tennista nipponico che manca tre matchpoint nel quarto set ma ne annulla cinque nel quinto, prima di soccombere nel tie-break finale. Sale a bordo del main draw anche il numero 719 del seeding, l’inglese Oliver Tarvet, che supera per 6-3 3-6 6-2 6-1 il giovane belga Blockx.

A pochi giorni (tre) dal compleanno numero 37, Adrian Mannarino è ancora numero 18 tra i favoriti del tabellone cadetto e prende posto per la tredicesima volta allo show di Church Road, avendo sconfitto il tennista australiano Tu con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 6-4; per lui tre ottavi di finale, nel 2013, 2017 e 2018. Inoltre, Nicoloz Basilashvili batte l’argentino Ficovich 1-6 7-5 6-2 6-1 e Nico Jarry, uscito abbondantemente dalla top 100, si qualifica superando lo slovacco Klein in tre set, 6-4 6-2 6-4; lo scorso anno uscì al primo turno con Shapovalov. In tabellone anche il portoghese Faria (7-5 4-6 6-3 6-2 a Jacquet).