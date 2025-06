Wimbledon, arriva il forfait di Hubert Hurkacz

“Non è un post facile da scrivere questo: d’accordo con il mio staff, ho deciso di ritirarmi da Wimbledon. Durante la preparazione il mio fisico ha reagito, ovvero la membrana sinoviale si è infiammata, eventualità che fa parte del processo di recupero dal mio intervento al ginocchio. Il corpo chiede riposo e cure, e io devo prestargli ascolto. Grazie a tutti per l’affetto e per il supporto, per me significano tantissimo. Tornerò al più presto”. Questo è il messaggio che Hubert Hurkacz affida alla sua pagina Instagram per comunicare la forzata rinuncia al torneo londinese.

Come si ricorderà, il tennista polacco si sottopose a un intervento chirurgico al ginocchio dopo l’infortunio che lo costrinse al ritiro al termine del suo match di secondo turno proprio lo scorso Wimbledon, contro Arthur Fils. Il suo rapido ritorno alle competizioni, all’inizio di agosto all’Open del Canada, aveva sorpreso tutti; in seguito, però Hubi ha giocato molto poco e nel 2025 la sua posizione nel ranking è peggiorata fino ad assestarsi proprio questa settimana al gradino numero 39.

Per la stagione in corso citiamo i quarti di finale a Roma (sconfitto da Paul), la semifinale a Rotterdam al cospetto di Alcaraz e la finale a Ginevra, quando si è arreso dopo tre ore alla voglia di trofeo numero 100 di Novak Djokovic. Hurkacz era stato sorteggiato per il primo turno dei Championships con il giocatore di casa Harris.