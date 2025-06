WTA Bad Homburg: Pegula nega la finale a Noskova. La statunitense sfiderà Swiatek per il titolo

[1] J. Pegula b. L. Noskova (2)6-7 7-5 6-1

Ha toccato la sconfitta con mano, Jessica Pegula, ribellatasi all’eliminazione dal torneo di Bad Homburg. La statunitense ha raggiunto la finale mettendo fuori dai giochi Linda Noskova, e portando a casa dieci degli ultimi game dell’incontro. La numero uno del seeding affronterà, nella giornata di sabato, la quinta finale della stagione, sfidando la temibilissima Iga Swiatek.

Primo Set: la partenza illude Pegula. Noskova porta a casa il tiebreak

Partenza disastrosa per Noskova, che con un doppio fallo consegna l’immediato vantaggio a Pegula, entrata in campo con un piglio diverso rispetto alla giovane tennista ceca, sfortunata nelle occasioni in cui ha azzardato il colpo vincente, tradita da pochi centimetri. I diversi ace messi a segno dalla classe 2004 di Vsetin evitano l’imbarcata nel quinto gioco, durante il quale, Noskova, è riuscita a sventare un break point. Superato il pericolo del doppio svantaggio, la ceca si sgranchisce le gambe, allungando lo scambio, e sporcando il gioco, arrecando a Pegula qualche problemino in più rispetto agli agevoli primi game. La giovane Linda guadagna le prime palle break, convertite grazie a un discreto aiuto della statunitense, che ha registrato nel sesto game i primi errori gravi del match. il tete a tete tra Noskova e Pegula cambia spaventosamente volto. I regali della numero uno del seeding diventano molteplici, mentre il gioco della ceca si fa gradualmente più sgargiante e prolifico. Una volta giunte al tiebreak, l’equilibrio si spezza grazie a una Noskova divenuta dominante. Orde di vincenti e un servizio più che cinico consegnano alla ceca il primo parziale.

Secondo Set: Pegula tocca la mano la sconfitta, ma si ribella e allunga il match al terzo

Sembra aver ritrovato la retta via Jessica Pegula all’alba del secondo parziale, poi beffata da un improvviso calo di concentrazione nel corso del game. Un gioco praticamente interlocutorio, giunto per un attimo sul 40-15 in suo favore, si è poi rivelato disastroso, incappando in due doppi falli che hanno ridato a Noskova quel plus di energie mentali necessarie per rimanere in pressing nel suddetto game. La ventenne di Vestin continua a dettar legge; Pegula ci prova in tutte le maniere, tentando la mossa disperata nel decimo gioco, durante il quale trova una fantastica risposta di dritto che fulmina l’avversaria. Noskova trema al momento di chiudere, concedendo ben tre possibilità di break alla numero uno del seeding. Dopo aver fallito le prime due occasioni, alla terza, Pegula riesce a strappare il turno di servizio avversario, riportando in parità il set. La statunitense, giunta a un passo dalla sconfitta, riesce a scrollarsi di dosso la grande tensione accumulata nel match, affrontando nel dodicesimo gioco un turno di risposta devastante, mettendo alle corde Noskova, infilzata ripetutamente dai vincenti della numero uno del seeding. Con lo score di 7-5, Pegula conquista il secondo parziale, procrastinando il verdetto al set decisivo.

Terzo Set: Noskova crolla. Pegula raggiunge Swiatek in finale

Noskova entra in un loop tremendamente negativo, rischiando di abbandonare le speranze di vittoria già al secondo game del set finale. Pegula avverte le difficoltà dell’avversaria e pressa la giovane ceca, costretta a salvare tre break point consecutivi all’alba del set decisivo. Aggrappandosi agli specchi, la ceca resta a galla, ma il break è soltanto rimandato di una manciata di minuti: un dritto lungo della numero 30 del ranking consegna il vantaggio alla trentunenne di Buffalo. È ormai alle corde Noskova, conscia di aver sprecato una grandissima occasione nel corso del secondo parziale, e ormai calata a picco anche dal punto di vista fisico. La statunitense mette la firma sul match, conquistato in rimonta con lo score di 6-7 7-5 6-1. Affronterà Swiatek nella finale decisiva per il titolo.