4 (+1) finali da non perdere sabato 28 giugno: a che ora e dove vederle

Il monito per tutti gli appassionati di tennis è il classico “non prendete impegni”, perchè sabato 28 giugno è uno di quei giorni dal palinsesto ricchissimo che potrebbe tenerli incollati al divano cercando di seguire tutte le finali in programma. Gli epiloghi in questione sono due ATP e due WTA, con l’aggiunta bonus di una sfida che ci riguarda da vicino con Marco Cecchinato che vola in finale al Challenger di Milano per un ritorno all’ultimo atto di un torneo che mancava da 3 anni. Dario Prizmic sarà l’ultimo ostacolo, con la finale prevista alle ore 16:30. Oltre al capoluogo lombardo, Eastbourne, Maiorca e Bad Homburg sono le location dove tutti i finalisti si giocheranno un pezzettino di sogni e speranze, soprattutto in vista dell’appuntamento con Wimbledon.

2 ore di viaggio separano Eastbourne da Londra, con la città del West Sussex che oggi sarà teatro della finale di entrambi i circuiti maggiori. Verde è l’erba, verde è il colore della carta di identità delle giocatrici che alle ore 14:30 si contenderanno il titolo WTA con Alexandra Eala e Maya Joint a sfidarsi nel derby della gioventù. 39 anni in due, con la filippina ad avere un anno in più di esperienza che le ha permesso già di prendersi le luci dei riflettori quando da wild card incantò al Master 1000 di Miami spingendosi fino in semifinale. L’australiana classe 2006, invece, ha dovuto pazientare per avere il suo primo bagliore di notorietà mentre, analogamente alla collega, dovesse vincere sarà il primo trofeo a entrare in bacheca.

Dopo la finale WTA, sarà la volta del torneo maschile alle ore 17:00. Eastbourne ha in Taylor Fritz il dominatore degli ultimi anni con l’americano che da erbivoro consumato si è preso il titolo nel West Sussex per ben tre volte, con la prima affermazione datata 2019 a cui seguiranno quella del 2022 e dello scorso anno. Chi non ha intenzione di finire nella cerchia dei runner-up insieme a Sam Querrey, Maxime Cressy e Max Purcell è Jenson Brooksby che dopo un periodo a dir poco travagliato, due anni ai box a causa di un infortunio al polso e una squalifica per doping, sta cercando di rimettere in piedi la propria carriera. A inizio aprile ha centrato il primo titolo ATP contro Francis Tiafoe sulla terra rossa di Houston, un altro derby USA potrebbe decretare il secondo sigillo di Jenson o il poker di Taylor in quel di Eastbourne.

Dall’Inghilterra alla Germania. Dal West Sussex alla Vestfalia. La finale di Bad Homburg vedrà contrapposte alle ore 13:30 Jessica Pegula e Iga Swiatek, arrivata a questo epilogo dopo aver liquidato l’azzurra Jasmine Paolini. Inutile girarci intorno, questo match pesa più per la polacca che per l’americana con la quattro volte vincitrice del Roland Garros ad avere la chance di sfatare il tabù erba dove non è mai risultata vincitrice, a testimonianza di uno scarso feeling con questa superficie. Jessica ci è riuscita lo scorso anno a Berlino e l’undicesimo confronto tra le due, con un bilancio di 6-4 a favore di Iga, decreterà se la Germania possa sorriderle nuovamente o meno.

Potrebbe esserci il lieto fine delle prime volte anche sotto il sole di Maiorca. Il quinto nome del giovanissimo albo d’oro del torneo spagnolo introdotto nel 2021, che annovera nomi come Medvedev e Tsitsipas, sarà da pescare tra Corentin Moutet e Tallon Griekspoor che scenderanno in campo alle ore 15:00. Il francese ha flirtato con il successo nel circuito maggiore già a Doha 2020. In quell’occasione Rublev gli negò la prima gioia, e ora a distanza di cinque anni c’è un’altra occasione da non lasciarsi scappare. L’olandese, però, non ha la minima voglia di farsi da parte, con i precedenti tra i due nettamente in suo favore, seppur datati sette anni fa, punta al terzo titolo ATP.

La programmazione sarà la seguente: la finale WTA di Bad Homburg tra Swiatek e Pegula sarà trasmessa non prima delle ore 13:30 su Sky Sport Arena (Canale 204), la finale WTA di Eastbourne tra Eala e Joint sarà trasmessa non prima delle ore 14:30 su Sky Sport Tennis (Canale 203), la finale ATP di Maiorca tra Moutet e Griekspoor sarà trasmessa non prima delle ore 15:00 su Sky Sport Max (Canale 205) mentre la finale ATP di Eastbourne tra Fritz e Brooksby sarà trasmessa non prima delle ore 17:00 su Sky Sport Tennis (Canale 203). La sfida tra Marco Cecchinato e Dario Prizmic al Challenger di Milano sarà offerta dai canali di Super Tennis alle ore 16:30.