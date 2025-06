Ubicontest: sempre più vicini a Wimbledon, ma prima…tocca a Moutet e Fritz. Gioca e vinci fantastici premi!

È già tempo di finali a Maiorca e Eastbourne. Per voi, quest’oggi, ci saranno due sole partite da pronosticare, il che richiederà una maggiore precisione e “fortuna”. Date il meglio, sfruttate il bonus ancora presente sull’App Ubitennis (clicca qui per avere più info), e racimolate quanti più punti possibili prima delle due infernali settimane di Wimbledon, durante le quali decine di pronostici e bonus plasmeranno di continuo il ranking. La terza tappa è appena partita e chiuderà i battenti il 23 agosto, ma ogni match sarà fondamentale, anche per avere la meglio nelle leghe create insieme ai vostri amici.

ATP Maiorca, F: C. Moutet vs [4] T. Griekspoor (0-0)

In finale a Maiorca sarà scontro agli antipodi. Il giocoliere parigino, Corentin Moutet, sfiderà per il titolo il solenne Tallon Griekspoor, l’olandese dal tennis solidissimo e potente. Come spesso accade, Moutet ha fatto magie nel corso della settimana, e salvo le fasi di pura esibizione, ha espresso un gioco perfettamente consono al manto verde maiorchino. Due stili totalmente a contrasto, che potranno dar vita a una lotta lunga e sanguinosa: in palio c’è un trofeo ATP. L’olandese ha liquidato Auger-Aliassime in due set, ma la palla del canadese va a nozze con un prototipo di giocatore come Tallon, che invece potrebbe patire le continue variazioni – imprevedibili – del francese, il quale non segue mai una linea di gioco ben definita, passando da un estremo all’altro. Sul numero di game si potrebbe puntare ad una cifra ingente, tenendo in considerazione un ipotetico terzo set.

Pronostico 1-2.

ATP Eastbourne F: [1] T. Fritz vs [LL] J. Brooksby (1-1)

Pronostico 2-0.