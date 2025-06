Ubicontest: Mensik – Fokina, sfida “spicy”. Mettiti alla prova, invia il tuo pronostico e vola alle Finals di Torino!

La terza tappa è appena iniziata, debuttando nella stagione in erba, rapida e indolore (o forse no). Il manto verde di Maiorca e Eastbourne vi metterà alla prova con match complicati e spesso inediti, in vista dell’inizio di Wimbledon, durante il quale non mancherà “la pioggia di bonus”. Purtroppo, nessun azzurro è sopravvissuto alla settimana preparatoria di SW 19, e tra spagna e Inghilterra, non v’è più traccia tricolore. Dunque, i protagonisti di questa “seconda giornata” della terza tappa di Ubicontest saranno Mensik, Auger Aliassime, Humbert e Griekspoor. Non dimenticate di inviare sempre il vostro pronostico per avere accesso ai relativi premi dei Badge che trovate nella sezione profilo. Non conta soltanto essere bravi e raggiungere la vetta, ma anche essere “fedeli” al contest di Ubitennis.

ATP Eastbourne, QF: [3] J. Mensik vs [6] A. Davidovich Fokina (1-2)

Sull’erba di Eastbourne andrà in scena il quarto scontro tra Jakub Mensik e Alejandro Davidovich Fokina, insomma, due che non le mandano a dire. Il ceco e lo spagnolo sono due talenti dotati di grande istinto, e nonostante la velocità del manto inglese potrebbero dare vita a lunghi scambi in virtù della loro ottima capacità in risposta. Sia Mensik che Davidovich Fokina provengono da due spigolosi ottavi di finale, dove sono riusciti a disinnescare esperti della superficie come Duckworth e Opelka. Nel tete a tete dei quarti parte favorito il buon Jakub, ma mai dare per spacciato lo spagnolo, che proprio nel loro ultimo scontro, a Melbourne, rimontò da uno svantaggio di 2-0…

Pronostico 2-1.

ATP Maiorca, QF: [6] G. Diallo vs [4] T. [4] Griekspoor (0-1)

Pronostico 2-1.

ATP Maiorca, QF: H. Medjedovic vs [2] F. Auger-Aliassime (0-0)

Pronostico 0-2.

ATP Eastbourne, QF: [LL] B. Harris vs [4] U. Humbert (0-0)

Pronostico 1-2.