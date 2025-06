Wimbledon, il programma di martedì 1 luglio: Sinner-Nardi primo match sul Campo 1, esordio anche per Musetti

La seconda giornata di Wimbledon si aprirà, sul Campo Centrale, con il tradizionale esordio nel torneo della campionessa in carica: Barbora Krejicikova scenderà in campo alle ore 13.30 locali (le 14.30 italiane) con la filippina Alexandra Eala mentre a seguire sarà il turno del sette volte campione in carica, Novak Djokovic, che giocherà con il francese Alexandre Muller. Il programma del campo più famoso del circuito mondiale si chiuderà con Coco Gauff, che comincerà il suo Wimbledon con l’ucraina Dayana Yastremska.

Wimbledon Order of play – Tuesday, July 1, 2025 pic.twitter.com/INOq54EfNl — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) June 30, 2025

Jannik Sinner e Luca Nardi saranno i protagonisti del primo match sul campo numero 1, che inizierà alle ore 13 locali (le 14 in Italia): a seguire Kvitova-Navarro e Draper-Baez. Sul campo 2 Elisabetta Cocciaretto sfiderà subito la testa di serie numero 3 Jessica Pegula mentre subito dopo Lorenzo Musetti – semifinalista nel 2024 – se la vedrà con il qualificato Basilashvili. Il programma del campo 2 si chiuderà con Swiatek-Kudermetova e con Shelton-Bolt.

GLI ALTRI ITALIANI:

Lucia Bronzetti affronterà Kil Teichmann sul campo numero 5 nel secondo match a partire dalle ore 11 locali (le 12 in Italia), Sonego aprirà il programma del campo 8 con il portoghese Faria mentre il match Flavio Cobolli con il qualificato Zhukayev sarà il terzo sul campo numero 16 (intorno alle ore 16 italiane).