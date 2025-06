Wimbledon, tutta l’emozione di Fognini: “E’ stato il miglior modo per salutare Wimbledon, forse anche il tennis…”

Fabio Fognini ha regalato al pubblico di Wimbledon un esordio da ricordare, trascinando Carlos Alcaraz fino al quinto set in un match straordinario. Sul Campo Centrale è andata in scena una battaglia avvincente durata oltre quattro ore e mezza, con il pubblico completamente rapito dallo spettacolo. Alla fine è stato il numero 2 del mondo ad avere la meglio, imponendosi con il punteggio di 7-5 6(5)-7 7-5 2-6 6-1.

Ma sebbene la vittoria sia andata allo spagnolo, gli applausi più sentiti sono stati proprio per Fognini, 38 anni, che potrebbe aver disputato la sua ultima partita sull’erba dell’All England Club. Alcaraz, grande favorito insieme a Jannik Sinner per il titolo, ha riconosciuto l’impresa del rivale e gli ha lasciato simbolicamente il centro del campo per fargli ricevere la standing ovation di un pubblico che ha assistito a una vera e propria lezione di tennis e di cuore. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Fabio nella consueta conferenza stampa post-match.

D: Fabio, è stata davvero una battaglia. Dicci cosa provi in questo momento.

FABIO FOGNINI: “È difficile dire qualcosa, credimi. Ma sì, penso che probabilmente sia il miglior modo per salutare Wimbledon, sì… e forse anche il tennis. È quello che penso ora. Sono felice, di sicuro. Ho tante emozioni che mi passano per la testa. Sì, l’atmosfera là fuori è stata incredibile. Me la sono goduta molto“

D: Quando è uscito il tabellone e vi siete trovati insieme, vi siete detti qualcosa sul match? Ti immaginavi potesse andare così?

FOGNINI: “No, credo fosse già troppo presto, perché penso che nessuno dei due sapesse che avremmo giocato uno contro l’altro. Come ho detto prima, finire qui… non potevo chiedere un modo migliore. Ora, ovviamente, c’è un po’ di amarezza, perché ho avuto le mie occasioni, se parliamo di tennis. All’inizio del quinto set ero ancora lì. Ma va bene, lui è un campione, ha vinto due volte qui. In questo momento penso sia probabilmente il miglior giocatore del mondo. Ha giocato una finale incredibile con Jannik un mese fa. Quindi tutto il rispetto per lui, sì“

D: Hai giocato contro tutti i “Big Three”…

FOGNINI: “Purtroppo, sì (sorride)“

D: In che modo affrontare Carlos è stato diverso dall’affrontare loro? Cosa fa esattamente per rendere tutto così difficile?

FOGNINI: “Beh, se guardo indietro e vedo cosa sono riuscito a fare nella mia carriera, posso dire una sola parola: sono felice.

A volte forse il campo non era perfetto, ma fa parte del gioco. Ho giocato questo sport con tanta passione, come si vede, come tutti sanno. Sì, sono stato fortunato – e sfortunato – a giocare per oltre 15 anni contro i Big Three, Andy e altri 20 grandi giocatori, grandi campioni. Ora sì, ho avuto la possibilità di giocare due volte contro Carlos e una volta contro Jannik (Sinner, ndr.). Come ho detto prima, è tutto un po’ strano. Al momento è difficile dire qualcosa, perché ho tante emozioni e immagini nella testa. Forse nei prossimi giorni potrò dire qualcosa di più“

D: Come penserai a questa giornata quando ti guarderai indietro?

FOGNINI: “Mi sembra di aver giocato bene, no? È stata una bella partita. Se analizziamo il match, penso di non aver meritato di perdere il primo set. Poi ero sotto di un break, e ho vinto il secondo. Lui ha vinto il terzo, ma ero di nuovo avanti 2-1 con break. Quello probabilmente è stato il peggior game, quando ero al servizio in vantaggio. Poi ho vinto molto bene il quarto.

Sì, l’inizio del quinto set è stato una completa schifezza. Non meritavo di essere sotto 4-0 in quel modo. Ero 40-15 nel secondo game e l’ho perso. Poi ero 15-40 e l’ho perso. Di nuovo 40-15 e l’ho perso. Non meritavo di stare sotto 4-0. Almeno 2-2 ci stava. Ma stavo giocando contro Carlos, non contro un mio amico“

D: Cosa ti è passato per la testa quando Carlos ti ha indicato per ricevere l’applauso del pubblico alla fine del match?

FOGNINI: “Oh, è stato molto emozionante. Devo essere onesto, ho pianto negli spogliatoi. Ho pianto. Perché, come ho detto, non mi aspettavo di giocare cinque set contro di lui. Devo essere sincero. Con il modo in cui sono arrivato qui, non avevo aspettative. Da quando è iniziato l’anno, dopo l’infortunio, ho giocato davvero male. Non ho vinto molte partite. Quindi mi sono detto: ‘Ok, ero il settimo fuori all’inizio qui a Wimbledon, sono entrato per ultimo’. Come ho detto prima, non c’era modo migliore di giocare su questo campo contro un grande campione, per cui ho tanto rispetto – per lui e per il suo team – perché li conosco molto, molto bene“