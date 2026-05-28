Roland Garros: Osaka, Jovic e Gauff non deludono e avanzano al terzo turno. Avanti anche Anisimova

Al Roland Garros proseguono i match di secondo turno. Le teste di serie non deludono. Naomi Osaka e Iva Jovic avanzano grazie ai successi con Donna Vekic e Emma Navarro. Vittoria anche per la campionessa in carica Coco Gauff, che viene fuori da un match complicato contro Mayar Sherif.

[16] N. Osaka b. D. Vekic 7-6(1) 6-4

Donna Vekic prova a resistere come può, ma deve arrendersi a Naomi Osaka per 7-6(1) 6-4.

La ex numero 1 del mondo, sempre vittoriosa in tre incroci con Vekic, pareggia, così, il miglior risultato mai ottenuto al Roland Garros e proverà a superare il personale scoglio del terzo turno con Iva Jovic.

In questa partita il servizio non fa la differenza a dovere per nessuna delle due giocatrici. Nel primo set si registrano ben quattro break. La croata per due volte va avanti nel punteggio, ma in altrettante occasioni viene riacciuffata da Naomi. È allora il tiebreak a consegnare alla giapponese il vantaggio. Nel tredicesimo gioco Osaka è impeccabile, al contrario dell’avversaria, e si impone per 7 punti a 1.

Nel secondo parziale la battuta di entrambe le giocatrici continua a non essere a fuoco, con molte palle break dai due lati, anche se i break sono infine tre. Osaka si avvantaggia sul 2-1 ma concede l’immediato controbreak. A decidere il match è il nono gioco. La nipponica strappa il servizio a 30 a Donna e si guadagna la chance di servire per archiviare la pratica.

Le statistiche restituiscono un match nervoso in cui gli errori gratuiti sono più dei vincenti – 27 a 32 per Vekic, 28 a 33 per Osaka. I dettagli premiano la 16esima testa di serie, mentre la numero 72 del mondo saluta i campi su cui nel 2024 ha vinto l’argento olimpico.

[17] I. Jovic b. E. Navarro 6-0 6-3

Iva Jovic fa suo il derby a stelle e strisce e vola al terzo turno del Roland Garros.

La classe 2007 lascia solamente tre giochi a Emma Navarro, al rientro in palcoscenici importanti dopo i problemi di salute che da qualche mese la condizionano.

Nel primo set non c’è partita. Jovic si prende tutti i giochi del parziale e Navarro solamente sull’1-0 riesce ad avere una palla del game.

Nel secondo parziale, Iva prosegue nel suo stato di grazia e prolunga a nove la striscia di giochi consecutivi, mettendo a referto il break sull’1-0. In seguito, però, Emma riesce a organizzare una rimonta che le consente di riacciuffare l’avversaria sul 3-3. La parità dura comunque relativamente poco. Jovic mette a segno il break che le regala la possibilità di servire per il match sul 5-3.

Navarro paga i 25 errori non forzati, a fronte di 12 vincenti, e un rendimento deficitario con la seconda, con cui mette a segno 8 punti su 29. Il tutto aggravato da una percentuale di prime palle in campo del solo 49%. Jovic, invece, che con questo successo fa 1-1 nei testa a testa con la connazionale dopo la sconfitta di una manciata di gironi fa a Strasburgo, pareggia vincenti e gratuiti, 18, e si guadagna la sfida a Naomi Osaka.

[4] C. Gauff b. [Q] M. Sherif 6-3 6-2

Coco Gauff inizia subito con il piede sull’acceleratore. In pochi minuti si innalza 3-0, ma poi si lascia sorprendere dalla rimonta di Mayar Sherif, 129 WTA. L’egiziana reagisce alla partenza deficitaria con il controbreak nel quinto gioco. Sul 3-2 si apre un match nel match. La statunitense si procura la palla break, ma il gioco viene sospeso per un malore accusato da uno spettatore. Alla ripresa, la numero 4 del mondo si riavvantaggia, portandosi sul 4-2, al termine di un gioco da 20 quindici, al quinto break point. Il valzer dei servizi persi non è finito. Sherif aggredisce ancora in risposta e si riporta a contatto, ma Gauff risponde con il quinto break del set, che le consente di servire per il parziale, con successo stavolta.

Nella seconda frazione riparte il festival dei break: sono cinque in altrettanti giochi. La prima ad interrompere la striscia di giochi vinti in risposta è Gauff che tiene il servizio per il 4-2. Sherif, invece, permane nell’incapacità di difendere la battuta e subisce l’ennesimo break nel settimo gioco. Sul 5-2 Coco non si lascia scappare l’occasione di chiudere un match in cui la logica ha ceduto il passo a un andamento rapsodico.

La campionessa del 2025, che batte per la seconda volta su due Sherif, prosegue così nel tentativo della difesa al titolo e adesso attende si sapere se al terzo turno del Roland Garros affronterà Katie Boulter o Anastasia Potapova.

Gli altri risultati di giornata

Tra i verdetti provenienti dagli altri campi spicca il 6-4 6-0 inferto dalla qualificata Maja Chwalinska, 114 WTA, alla 23esima testa di serie Elise Mertens. Per la polacca adesso c’è un altro bell’impegno, perché affronterà Maria Sakkari, vittoriosa in rimonta per 6-7(7) 6-3 6-3 su Claire Liu.

Bella vittoria anche per Oleksandra Oliynykova, che supera al super tiebreak, con il punteggio di 6-3 0-6 7-6(5) Kimberly Birrell, giustiziera di Jessica Pegula al primo turno. L’ucraina sfiderà al terzo turno del Roland Garros Diana Shnaider, che ha eliminato per 7-6(3) 6-1 McCartney Kessler. Bene Anna Kalinskaya, numero 22 del seeding, che vince in due set, 7-6(2) 6-4, con la qualificata Alina Korneeva, che aveva superato all’esordio Elisabetta Cocciaretto. La russa adesso incrocerà la racchetta con Camila Osorio, che ha fermato Yulia Puntintseva in un match durissimo, terminato 7-5 6-7(6) 7-5.

Amanda Anisimova prosegue con il rientro dall’infortunio al polso volando al prossimo turno. La sesta forza del tabellone avanza grazie al ritiro dopo il 6-0 del primo set di Julia Grabher. La sua prossima avversaria sarà Diane Parry che ha sconfitto a sorpresa per 6-3 6-4 Ann Li, testa di serie numero 30.

Prove di risalita per Daria Kasatkina, che approda al terzo turno battendo 7-5 7-6(11) Susan Bandecchi, una delle storie del torneo. Per l’australiana adesso c’è potenzialmente la super sfida con Aryna Sabalenka.