Carlos Alcaraz: “Fognini immenso, non so perché questo debba essere l’ultimo Wimbledon”

Se l’è vista brutta, ma alla fine l’ha spuntata. Per una volta, però, la scena è (giustamente) tutta per lo sconfitto: lo sa anche Carlos Alcaraz, che a metà del quarto set contro Fabio Fognini ha esclamato “questo potrebbe giocare anche fino a 50 anni!”, a testimonianza di quanto il ligure gli abbia dato filo da torcere. “Sapevo fin dall’inizio che sarebbe stato molto difficile giocare contro Fabio. È il suo ultimo anno, i suoi ultimi tornei. Il talento di Fabio è immenso. Non so perché debba essere il suo ultimo Wimbledon. In ogni partita può mostrare il suo miglior tennis – ha detto lo spagnolo in conferenza stampa -. Sono davvero orgoglioso di essere riuscito a passare il turno e di avere un’altra possibilità di migliorare nel prossimo turno”. Di seguito le sue dichiarazioni.

D. Puoi dirci cosa gli ha detto dopo la partita? Ha detto che era molto commosso e toccato dalle tue parole.

CARLOS ALCARAZ: “Gli ho solo detto che lo rispetto molto. Ho un grande rispetto per lui. Tutto quello che ha fatto nella sua carriera, quello che ha fatto ieri. Mi piace guardarlo giocare. Sono felice di aver condiviso ancora una volta il campo con lui, di aver condiviso gli spogliatoi e il torneo con lui. È fantastico”.

D. Riguardo l’incidente nel quinto set con lo spettatore, quando hai aiutato con l’acqua… Wimbledon non ha una policy che consenta di chiudere il tetto quando fa molto caldo. Pensi che sia una cosa che dovrebbero fare?

CARLOS ALCARAZ: “Beh, a causa del sole e del caldo, penso che non si dovrebbe chiudere il tetto perché giochiamo in un torneo all’aperto. Quindi il tetto è solo perché se non possiamo giocare in un altro modo. Credo che lottare contro il caldo, sia una delle cose che dobbiamo fare. Non si può cambiare la partita a causa del caldo. Penso che dobbiamo affrontarlo nel miglior modo possibile. Ovviamente i tifosi, anche qui a Londra, non sono abituati ad avere questo tempo. Stare seduti cinque ore in tribuna senza muoversi, con il sole che picchia, credo possa essere davvero difficile da affrontare per gli spettatori. Ma stiamo giocando un torneo all’aperto, quindi penso che il tetto non dovrebbe essere chiuso per questo motivo”.

D. Riusciresti a immaginare di affrontare un Grande Slam senza un fisioterapista e un preparatore atletico come Jannik ha deciso di fare qui?

CARLOS ALCARAZ: “L’ATP ha buoni fisioterapisti che si prendono cura dei giocatori. Molti giocatori viaggiano senza fisio, senza preparatore fisico. Per quanto mi riguarda, io sono con i miei da molto tempo. Ora come ora, non mi vedo viaggiare senza il fisioterapista o il preparatore atletico. Ho instaurato un ottimo rapporto con entrambi. Loro conoscono il mio corpo anche meglio di me stesso, quindi per me sarebbe difficile”.

D. Non so se hai già avuto modo di guardare avanti, il tuo prossimo avversario è qualificato britannico chiamato Oliver Tarvet. Ha mai sentito parlare di lui? Cosa pensa dei progetti di espansione e cambiamento di Wimbledon in futuro?

CARLOS ALCARAZ: “Ho sentito il suo nome quando si è qualificato per il main draw. 700 al mondo e sta giocando il main draw di Wimbledon. Ha vinto il suo primo, credo, match a livello di tour. Penso che sia impressionante. Se è lì è perché merita di esserci. Ho guardato un po’ prima del mio match perché lui giocava prima del mio. Ho visto un gran tennis sull’erba, ad essere sincero. Devo essere pronto. Cercherò di migliorare le cose che non hanno funzionato oggi e spero di essere migliore. Come ho detto, se sarà al secondo turno, perché se lo merita. Quindi cercherò di mostrare il mio miglior tennis. Per quel che riguarda l’espansione di Wimbledon in futuro, penso sia una buona idea. Non lo so. La vicinanza di più campi e la vicinanza delle qualificazioni rispetto a dove siamo ora, credo sia un’ottima idea”.

D. È un compito ingrato giocare contro un giocatore di classifica 733 al mondo quando si è due volte campione di Wimbledon? È un po’ come se il Real Madrid giocasse in una divisione inferiore alla sua. Ci si aspetta che vincano 100 volte su 100. È difficile avere la giusta mentalità quando si è quotati per vincere così tanto?

CARLOS ALCARAZ: “Per niente. Perché, come ho detto, se è qui, al secondo turno, è perché se lo merita. Sta giocando un ottimo tennis. Non devo pensare di vincere facilmente. Devo avere rispetto per lui. Giocare o cercare di giocare al meglio, entrare in campo pensando che se non gioco al meglio posso perdere. L’ho visto giocare e ha un buon livello. Anche se non sta giocando a livello professionistico o ha giocato solo il suo primo match a livello di tour, non importa. Per tutti questi motivi devo pensare che sarà un match molto duro. Sarà un match difficile per il quale dovrò essere pronto e cercherò di giocare al meglio senza pensare alla classifica o ad altro. Devo avere questo rispetto anche per lui”.

D. Per gli inglesi fa molto caldo. Hai giocato con un caldo opprimente anche in Australia o negli Stati Uniti. Che effetto ha avuto su di te? Ha influito sulla difficoltà dell’incontro?

CARLOS ALCARAZ: “Ovviamente giocare con un caldo così elevato è davvero difficile da gestire a volte. Ancora di più quando si giocano partite lunghe, lunghi incontri. Durante la stagione abbiamo giocato in condizioni brutali in pochi posti. E sì, è davvero difficile giocare in quelle condizioni, ad essere onesti. Ma, voglio dire, siamo tennisti. Lo dico sempre, dobbiamo abituarci a queste condizioni il prima possibile, cercando di non influenzare troppo il nostro gioco. In parte della partita ci si sente un po’ giù a causa del sole che picchia in continuazione. Per questo ho i miei integratori da prendere durante la partita, per cercare di spingermi un po’ più in alto, ho il mio pubblico, il mio team, pensando che ci saranno solo pochi momenti difficili nella partita. Devo essere pronto a lottare ancora e a cercare di tirarmi su. Ma in generale, è davvero difficile”.

D. L’anno scorso ha disputato partite molto difficili con Tiafoe, Tommy Paul e Medvedev. Pensi che questo sia uno dei tuoi miglioramenti, in cui anche se magari non giochi al meglio, ora puoi trovare un modo per vincere?

CARLOS ALCARAZ: “Penso che sto migliorando, che sto diventando maturo e che so come affrontare alcune situazioni. Dico sempre che i campioni trovano sempre un modo. Voglio davvero vedermi in quella (indiscernibile) schiera di campioni. Voglio davvero diventare un campione che trova sempre un modo, un modo per vincere. L’anno scorso, in questo torneo, ho giocato partite molto, molto difficili. Sono davvero orgoglioso di aver trovato sempre un modo. Oggi ci sono riuscito, anche se Fabio stava giocando un ottimo tennis. Sono davvero orgoglioso di aver superato il problema, di aver superato i momenti difficili e di aver trovato la mia strada”