BJK Cup, Italia-Giappone vale un posto alle Finals: Garbin sceglie Paolini e Cocciaretto

Mentre al maschile siamo giunti alla giornata in cui si disputeranno i quarti di finale del Rolex Montecarlo Masters 2026, al femminile – parallelamente all’Upper Austria Ladies Linz 2026 – vanno in scena i tie della Billie Jean King Cup 2026. Le sette vincitrici dei rispettivi incontri staccheranno il pass per le Finals, che si svolgeranno dal 22 al 27 settembre a Shenzhen (Cina), aggiungendosi proprio alle padrone di casa. Tra l’Italia e un posto tra le migliori 8 della 63^ edizione della BJK Cup c’è solamente il Giappone, che si presenta a Velletri senza le prime linee sia in singolare che in doppio. Naomi Osaka è il primo nome di cui si nota l’assenza, ma non sono della partita nemmeno Miyu Kato, Ena Shibahara e Makoto Ninomiya, specialiste della disciplina a coppie.

BJK CUp, Italia-Giappone: le scelte di Garbin e Sugiyama

Il tie tra Italia e Giappone, come detto, si terrà sulla terra rossa di Velletri. Nella giornata di venerdì 10 aprile sono previsti i primi due singolari, mentre sabato 11 si giocheranno il doppio e – se necessario – gli ultimi due incontri. Tathiana Garbin ha deciso di puntare, comprensibilmente, su chi ha dato maggiori garanzie nel corso delle ultime settimane. Ad aprire il programma alle ore 12:00 sarà Elisabetta Cocciaretto, che affronterà per la prima volta in carriera Moyuka Uchijima. Secondo Sisal sarà la 42esima tennista in classifica a partire con i favoriti del pronostico. La quota per un successo azzurro sta a 1.30, mentre quella per una vittoria nipponica è stata fissata a 3.50.

Nel secondo singolare, invece, impegnata Jasmine Paolini contro la n. 2 del Giappone, Himeno Sakatsume (ore 13:30 circa). L’azzurra, reduce da una campagna nel Sunshine Double non esattamente esaltante, si è imposta nell’unico head-to-head svoltosi a Granby nel 2022 in 7-6 6-4. Per lei, tra l’altro, si tratta dell’esordio sulla terra rossa in stagione. Sui siti di scommesse l’ottava tennista nel ranking è nettamente favorita contro la numero 133 WTA. Un successo della toscana verrà pagato su GoldBet 1.07 la somma giocata, mentre una vittoria nipponica varrà 7.80 la posta messa in palio.

Italia-Giappone, dove vederla in tv

Il tie tra Italia e Giappone, valevole come Qualifiers per le Finals di BJK Cup 2026, sarà visibile su SuperTennis, gratis e in chiaro. Oltre che, ovviamente, su SuperTenniX per gli abbonati e su SuperTennis.tv.

Italia-Giappone, tutti gli incontri

Venerdì 10 aprile

Elisabetta Cocciaretto-Moyuka Uchijima, ore 12:00

Jasmine Paolini-Himeno Sakatsume, ore 13:30 circa

Sabato 11 aprile

Sara Errani/Jasmine Paolini-Shuko Aoyama/Nao Hibino, ore 11:00

Jasmine Paolini-Moyuka Uchijima, ore 12:30 circa

Elisabetta Cocciaretto-Himeno Sakatsume, ore 14:00 circa