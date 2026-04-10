Italiani in campo venerdì 10 aprile: Sinner per la semifinale a Montecarlo. A che ora e dove vederlo, le quote

Grande tennis nella giornata di venerdì 10 aprile. Nel Principato di Monaco si disputeranno i quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, con Jannik Sinner tra i protagonisti. In Italia, a Velletri, la Nazionale azzurra sfiderà il Giappone per cercare di strappare un biglietto per le Billie Jean King Cup Finals by Gainbridge. Saranno Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini a difendere i colori dell’Italia in questa giornata.

La partita di Sinner sarà visibile in tv sui canali Sky e in streaming su NOW. Il tie tra Italia e Giappone, invece, sarà trasmesso in tv su SuperTennis e in streaming su SuperTennix.

ATP Montecarlo: Sinner sfida Auger-Aliassime

Nel secondo match in programma sul Court Rainier III, verso le 12:30, Jannik Sinner se la vedrà con Felix Auger-Aliassime. Il numero 2 del mondo – che dopo questo torneo potrebbe tornare in vetta al ranking – affronterà per la settima volta il 25enne canadese, vittorioso dei primi due scontri diretti che comprendono anche l’unico precedente sul rosso (Madrid 2022). Il 24enne altoatesino, però, ha avuto la meglio negli ultimi quattro testa a testa e solo nella semifinale dello US Open ha lasciato per strada un set.

Dopo molto tempo Sinner ha anche perso un set a livello 1000, nell’ottavo di finale nel Principato contro Tomas Machac. All’esordio, invece, Jannik aveva liquidato Ugo Humbert. Dal lato opposto, percorso netto per il settimo tennista in classifica, che al debutto ha battuto in due set Marin Cilic e al turno dei migliori sedici ha beneficiato del ritiro di Casper Ruud dopo aver vinto il parziale inaugurale. Nonostante ciò, sarà Sinner a partire favorito per staccare il pass per la semifinale contro Sascha Zverev o Joao Fonseca. Su bet365 una vittoria di Jannik varrà 1.07 la posta giocata, mentre un’affermazione del nordamericano verrà pagata a 9.00.

Billie Jean King Cup: Cocciaretto e Paolini in campo per l’Italia

A Velletri, nel Lazio, l’Italia sfiderà il Giappone nel tie che vale la qualificazione per le finali mondiali in Cina. Alle 12 Elisabetta Cocciaretto affronterà per la prima volta in carriera Moyuka Uchijima; dopo Cocciaretto scenderà in campo Jasmine Paolini, verso le 13:30, opposta a Himeno Sakatsume.

Italiani in campo venerdì 10 aprile