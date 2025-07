Ubicontest: esordio per Sinner e Djokovic. Da tenere d’occhio “il derby francese”. Gioca e conquista i biglietti per le Finals!

Strage di teste di serie, temperature torride e match interrotti per oscurità. Ah, quasi dimenticavamo: Alcaraz – Fognini, quattro ore e trentasette di gioco. Ecco tutti gli ingredienti della giornata inaugurale di Wimbledon. Niente male, no? Speriamo di divertirci anche nel “Day 2” di Church Road, dove assisteremo agli esordi di Djokovic e Sinner, protagonisti anche nei match dell‘ubicontest, appositamente selezionati dal nostro team. Saranno due settimane no-stop, e non mancheranno di certo delle “ricche sorprese”, perciò è importante scaricare l’App Ubitennis per restare sempre aggiornati sui match e i bonus caricati in app. Dai un’occhiata agli incontri selezionati quest’oggi, poi invia il tuo pronostico, basta cliccare qui.

Wimbledon, 1T: G. Monfils vs [18] U. Humbert (2-3)

Mai fidarsi de “La Monf”. Una vera e propria mina vagante, specialmente se si tratta di match del Grand Slam, dove, nella lunga durata, il francese si esalta coinvolgendo alla sua maniera il pubblico sugli spalti. Lo sa benissimo il connazionale, nonché suo sfidante Ugo Humbert, favorito dai bookmakers per l’esordio contro il leggendario Monfils. Sul green di Wimbledon, il numero 18 del seeding ha chiaramente le armi per batte Gael, ma l’endurance dello Slam londinese potrebbe sporcare il gioco e a quel punto, l’inerzia passerebbe dalla parte del navigatissimo Monfils.

Pronostico 3-2.

Wimbledon, 1T: [1] J. Sinner vs L. Nardi (0-0)

Pronostico 3-0.

Wimbledon, 1T: [6] N. Djokovic vs A. Muller (1-0)

Pronostico 3-0.

Wimbledon, 1T: [4] J. Draper vs S. Baez (2-0)

Pronostico 3-0.

Wimbledon, 1T: F. Comesana vs C. Moutet (0-0)

Pronostico 2-3.