Wimbledon, Cocciaretto a ruota libera: la rinascita dagli infortuni, i modelli da seguire e la telefonata con Sofia Goggia

D. Cosa ne pensi della tua grande vittoria di oggi?

ELISABETTA COCCIARETTO: Sicuramente è stata una partita molto bella. Ho giocato in modo incredibile, credo che sia stata una delle migliori partite che abbia mai giocato. Ero così entusiasta di giocare qui, perché l’anno scorso ho dovuto saltare Wimbledon. Ero davvero grata di giocare e di affrontare una grande campionessa come lei.

D. Ripensando all’anno scorso, quando hai capito di non poter giocare? Quanto ti sei sentita delusa?

ELISABETTA COCCIARETTO: Stavo giocando a Birmingham, nel 250. Il giorno dei quarti di finale, quando ho vinto contro Schnaider, sono stata molto male durante la notte, sudando molto e sentendomi molto male. Avevo la febbre molto alta. Beh, ho giocato la semifinale. Forse dovevo ritirarmi, ma ero in semifinale. Non pensavo di avere qualcosa che non andava. Così andai all’aeroporto per andare a Bad Homburg e sudavo molto. Stavo malissimo, avevo un sacco di febbre, tipo 40 gradi. Stavo davvero male.

Sono andata a Bad Homburg e avrei dovuto giocare contro Sakkari al primo turno, ma mi sono ritirato perché non riuscivo a camminare. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Sono rimasta cinque o sei giorni con 39, 40 gradi di febbre. Sono venuta qui, ho preso antibiotici e tutto il resto. Ma il fatto è che dormivo tipo 15 ore al giorno. Poi ho fatto due settimane di antibiotici, 16 giorni di due antibiotici, perché avevo la polmonite. Sono andata in ospedale e sono stata malata fino ai Giochi Olimpici. Ho giocato tre giorni e sono andata alle Olimpiadi, perché non si può mai sapere se si giocherà in futuro.

Poi ho ricominciato ad allenarmi, ma ero così triste, perché stavo giocando molto bene sull’erba, ed ero così felice di giocare sull’erba, perché penso che sia una delle mie migliori superfici, penso che sia la mia migliore superficie.

D.È stato difficile recuperare fisicamente da quella malattia?

ELISABETTA COCCIARETTO: Sì. Il fatto è che è successo anche l’anno scorso in Cina. Sono andata di nuovo in ospedale per un virus. Sono stata ferma due mesi. Ho preso un altro brutto virus, un virus allo stomaco. Ho preso molte medicine per ristabilire tutte le cose che non andavano nel mio corpo. Ma sono stati mesi difficili per me. Quindi sono davvero grata di poter giocare, di essere in questo grande torneo, in questo grande palcoscenico. Io la sto godendo.

D.Jessica non perdeva un match di primo turno da cinque anni e ha detto che sei stata assolutamente incredibile, che stavi giocando in modo pazzesco. Cosa provi quando la senti dire così e pensi di fare qualcosa contro di lei che quasi nessuno fa?

ELISABETTA COCCIARETTO: Sì, anche il suo allenatore è venuto da me dopo la partita per congratularsi. Penso che sia una cosa molto bella da parte di una giocatrice di così grande livello. È la numero 3 al mondo. Naturalmente è stata molto delusa dalla sconfitta al primo turno. Ma penso che sia la numero 3 anche per questo, perché a volte penso che una grande giocatrice riconosca che forse non ha fatto il meglio, ma che l’altra avversaria ha fatto un buon match. Per me ascoltare queste parole da lei è davvero, davvero bello.

D.Allora, come paragoneresti il modo in cui ha giocato oggi rispetto a qualsiasi altra partita che abbia mai disputato?

ELISABETTA COCCIARETTO: Ho giocato molte, non molte, ma un paio di partite contro una delle migliori giocatrici del mondo, come Iga, Aryna, Coco Gauff. Credo di aver pensato a questa partita da due giorni, in ogni singolo momento.

Mi sono detto: “Ok, devi fare le cose positive che hai sbagliato nelle altre partite. Non devi pensare a nulla, devi solo goderti il match”.

A volte pensavo troppo e andavo in campo non pensando di poter vincere, ma a volte pensando di poter perdere.

Ma oggi mi sono detta: “No, non hai niente da perdere, vai, gioca forte e non pensare”.

È andata molto bene (sorride).

D.Ha detto che l’erba è la sua superficie preferita. Come mai, visto che in Italia immagino non sia cresciuto sull’erba? Quando hai capito che l’erba era la tua preferita?

ELISABETTA COCCIARETTO: Quando ero piccola, il mio gioco era completamente diverso. Stavo lontana dal campo, correvo molto. Poi Fausto, il mio allenatore, mi ha cambiata completamente. Sto molto vicina al campo, molto aggressiva. Ho sentito che mi stavo adattando molto bene.

Quando eravamo juniores ci allenavamo molto in giardino, come se facessimo ginnastica. Nel centro tecnico di Tirrenia, dove mi allenavo, avevano costruito un giardino con un campo da tennis con le linee. Ci allenavamo lì molto prima di Roehampton o di Wimbledon juniores. A Tirrenia eravamo io, Musetti e Tortora, ed era stato fatto un campo in erba dietro i campi da tennis vicino al campo da baseball. Per me era bellissimo andare lì a giocare, soprattutto perché vedevo l’impegno che ci mettevano [Giancarlo] Palumbo [il direttore tecnico di allora n.d.r.] e Fausto per fare in modo che quel campo in erba fosse perfetto. Da lì ho detto a Fausto, voglio giocare nel futuro Wimbledon, perché penso di poter giocare molto bene, perché riuscivo a giocare bene anche con i ragazzi. Mi sono detta: “Posso farlo”.

D. Pensavi di averlo dentro di te di vincere questa partita e cosa si sente dopo questa vittoria?

ELISABETTA COCCIARETTO: Ovviamente è solo una partita. Certo siamo a Wimbledon, ho fatto un bel match, però a volte si tende troppo a sopravvalutare la cosa. Tra due giorni ci sarà un’altra partita, magari più difficile. Oggi è stata una bella giornata, ma penso avanti perché sono lontana da quello che mi sono prefissa di raggiungere per me stessa, e il torneo, la stagione e la carriera sono lunghe.

D. Cosa ti aiuta a rimanere sempre positiva nonostante tutti i guai che hai passato, a parte i tomi di diritto?

ELISABETTA COCCIARETTO: Io parto dal presupposto che i problemi veri sono altri. Certo, quando sono andata in ospedale in Cina ho avuto paura, ma noi giochiamo a tennis, siamo privilegiati. Certamente è dura, è dura per tutti. L’altro giorno il mio allenatore Fausto era in spogliatoio con Jannik, e gli ha chiesto come andassero le cose. Jannik gli ha risposto: “Sei un montanaro come me, alla fine bisogna farsi il c..o tutti i giorni e lavorare sodo”. Ed è proprio così, dobbiamo farci il mazzo tutti i giorni, la vita difficile è per le altre persone.

D. Due anni fa qui avevi incontrato Pegula e ne avevi parlato come un punto di riferimento? Ora, dopo questa vittoria, cosa ne pensi di questa tua valutazione di allora?

ELISABETTA COCCIARETTO: Lei è una delle giocatrici a cui guardo di più, per il grande equilibrio che proietta sia dentro sia fuori dal campo. Per esempio, oggi non mi ha dato alcun segnale di sconforto, nonostante probabilmente era arrabbiata per quello che stava succedendo. Ma lei rimane sempre al suo posto, è sempre costante, e io vorrei arrivare ad avere un comportamento simile al suo.

Oggi credo di aver fatto un clic, non guardavo dall’altra parte, oggi non importava chi ci fosse dall’altra parte, sarebbe stato uguale. Volevo giocare per me stessa, per mettere in campo tutto ciò che il mio team ha cercato di trasmettermi.

D. Vedere Jasmine Paolini che a 28 anni è riuscita quasi incredibilmente ad arrivare al n. 4 del monto e a fare i risultati che ha fatto, ha in un qualche modo influenzato il modo in cui ti approcci al tennis?

ELISABETTA COCCIARETTO: Ho sempre pensato che Jasmine avrebbe fatto qualcosa di straordinario, anche quando era n. 80 al mondo, per me aveva un potenziale straordinario. Poi lei ha la forza di andare sempre dritta per la sua squadra, facendo il suo gioco senza farsi distrarre. Poi Renzo [Furlan] ha fatto un ottimo lavoro con lei, si sente molto anche con il mio coach Fausto. In realtà non l’ho mai considerata come un riferimento per me, anche perché abbiamo età differenti, vite differenti, ma in ogni caso sono contenta per tutti i risultati che vengono ottenuti anche dai ragazzi, che hanno tutti la mia età, con cui magari giocavo i tornei Under 10, e ora invece giocano ad altissimo livello.

A questo proposito, proprio ieri ho avuto una bella conversazione con Sofia Goggia, che mi ha detto tante cose utilissime che terrò bene a mente per il futuro. Una di queste cose che mi ha detto è: “Sono sempre stata focalizzata su me stessa, su quello che dovevo migliorare. Certamente ho guardato anche altri sciatori per vedere cosa fanno bene e cosa posso migliorare, ma la cosa più importante è focalizzarsi su me stessa, sui miei progressi e sui miei miglioramenti”. L’ho sempre considerata un esempio, ma dopo la conversazione che ho avuto con lei la mia opinione di lei è cresciuta tantissimo. Anche solo il fatto di avermi dedicato un’ora del suo tempo così, senza alcun motivo, dimostra la grande persona che è.