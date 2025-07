Wimbledon, Fonseca: “L’obiettivo? Essere testa di serie al prossimo Slam”

Joao Fonseca sta vivendo un sogno. Fino a pochi mesi fa il diciottenne brasiliano giocava ancora i tornei Challenger, cercando di costruirsi una classifica che gli permettesse di compiere il salto di qualità verso il circuito maggiore. La prima metà del 2025 è andata in archivio e possiamo dire con sicurezza che Joao, nel tour ATP, c’è ormai dentro a piè pari. “E’ un sogno che si realizza giocare sul Court 1”, ha spiegato Fonseca dopo il successo in tre set, all’esordio nel tabellone principale di Wimbledon, contro il padrone di casa Jacob Fearnley. “Giocare contro un gran tennista, contro un pubblico difficile. Ero molto nervoso dall’inizio del primo set. Sono molto felice per la vittoria di oggi”. Di questo e di altro il numero 54 al mondo ne ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria.

D: Ti piace vedere qualche video dei tuoi possibili avversari prima di giocarci contro? Oppure preferisci concentrarti su te stesso e lasciare che questo lo faccia il tuo team?

Joao Fonseca: “Io mi concentro più su me stesso e su quello con cui mi sento a mio agio. Ovviamente i miei allenatori guardano i match recenti su erba e magari anche le statistiche qualche volta. Poi me ne parlano il giorno prima. Domani ci alleneremo e mi diranno qualcosa su cui mi dovrò concentrare. A volte anche io mi metto a guardare qualcosa dei match dei miei avversari, ma normalmente no”.

D: Di solito sei abituato ad avere molti tifosi brasiliani nel pubblico. Oggi invece il pubblico era a favore di Jacob. Ti sei sentito come se ti fosse mancato il supporto?

Joao Fonseca: “Normalmente gioco con il pubblico a mio favore. Oggi ho ringraziato comunque gli spettatori inglesi, sono stati rispettosi. Se la partita invece si fosse svolta in Brasile, probabilmente i tifosi avrebbero disturbato Jacob. Significa molto per me che siano stati rispettosi. Ho sentito qualche voce che parlava in portoghese. Mi sono sentito bene durante la partita, non mi sono sentito disturbato”.

D: Hai vinto al tuo debutto all’Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon. Cosa c’è negli Slam che tira fuori il meglio da te?

Joao Fonseca: “I tabelloni principali, sì. L’anno scorso ho perso sia qui a Londra che allo US Open alle qualificazioni. Penso che riguardi probabilmente il luogo in cui giochi. Vuoi vincere davvero tanto. Stai giocando uno Slam, è un’opportunità sola all’anno per ogni torneo. Quindi dai tutto quello che puoi. Oggi ero molto concentrato e sento di aver dato del mio meglio. Ho lavorato molto per riuscirci”.

D: Al momento sei al tuo best ranking, numero 54 (ma 47 nella classifica virtuale, ndr). È possibile che tu dopo questo torneo riesca a entrare in top 50. Ci pensi oppure prendi un match alla volta?

Joao Fonseca: “Preferisco prendere i match uno alla volta non pensando molto al ranking. Sicuramente il mio obiettivo è riuscire a essere testa di serie al prossimo Slam. Ma sarà una cosa che si svilupperà settimana dopo settimana, concentrandomi nei match uno alla volta senza stare a guardare i risultati. Se riuscirò a giocare bene, grandioso. Altrimenti, anche se dovessi giocare bene e perdere…”.