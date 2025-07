Wimbledon: avanzano Sabalenka e Keys, disastro Vekic

La terza giornata del singolare femminile di Wimbledon si è aperta, sul Campo Centrale, con il successo di Aryna Sabalenka, che ha raggiunto per la terza volta in carriera il terzo turno ai Championships dopo aver eliminato Marie Bouzkova (26 anni, numero 48 del ranking mondiale) con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in un’ora e 35 minuti di gioco. La numero 1 è sopravvissuta ad un’avversaria pericolosissima e a un primo set molto complicato, nel corso del quale Bouzkova ha addirittura servito, sul 6 a 5, per portarsi in vantaggio: Sabalenka è rimasta tranquilla, ha sfoderato la classe della campionessa, ha messo a segno il controbreak e ha controllato il tie break, vincendolo per 7 punti a 4. La bielorussa, qualche minuto dopo, ha poi spezzato definitivamente la partita con un parziale di 12 punti a 1, grazie al quale è passata rapidamente dall’1-2 al 4-2, per poi controllare il finale del match senza nessun problema, chiudendolo per 7-6(4) 6-4 grazie al 41esimo vincente del suo pomeriggio: al terzo turno affronterà la vincente della partita più interessante del Day 3, ovvero quella tra la stella di casa Emma Raducanu e la campionessa del 2023 Marketa Vondrousova.

Second set ✠Second round âœ



World No.1 Aryna Sabalenka defeats Marie Bouzkova 7-6(4), 6-4 after a tough battle on Centre Court 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/9l8VVWeyzp — Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2025

Nel frattempo, dopo la pioggia della mattinata, cominciava a singhiozzo anche il programma dei campi laterali, con le vittorie in scioltezza di Keys e Kartal: la campionessa dell’Australian Open (e sesta testa di serie) superava, sul campo numero 2, con il punteggio di 6-4 6-2, la serba Olga Danilovic, disputando un match quasi impeccabile, contrassegnato da un rendimento contrastante al servizio (3 ace, 7 doppi falli, 80% di prime palle in campo e solamente 4 punti vinti con la seconda). In ogni caso Keys riusciva a controllare il punteggio senza troppi problemi, approfittando dei troppi errori gratuiti dell’avversaria: al terzo turno la statunitense se la vedrà con la veterana Laura Siegemund (37 anni, numero 104 della classifica WTA), che ha battuto a sorpresa la testa di serie numero 29 Leylah Fernandez per 6-2 6-3 in 1 ora e 42 minuti.

Madison Keys after beating Olga Danilovic at Wimbledon



“I definitely felt a bit more comfortable today. It’s the cloudy, rainy England that we know and love. So that helped a lot” 😂 pic.twitter.com/2y52gwF9l6 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2025

Praticamente in contemporanea con quello di Keys arrivava anche il successo di Sonay Kartal (23 anni, numero 51 del ranking), che dominava Viktoriya Tomova per 6-2 6-2 in un’ora e 7 minuti di gioco: la britannica, che lo scorso anno raggiunse il terzo turno partendo dalle qualificazioni, difenderà i punti del 2024 e adesso proverà addirittura ad andare oltre, affrontando, nella giornata di venerdì, la vincente dell’incontro tra Shnaider e Parry.

First real upset of the day as Cristina Bucsa defeats 2024 semifinalist Donna Vekic 6-1, 6-3 to reach the 3rd round at #Wimbledon.



Vekic will drop to around 50s in the rankings… pic.twitter.com/37F4xlEmcL — José Morgado (@josemorgado) July 2, 2025

La prima parte della giornata femminile si è invece conclusa – sul campo numero 17 – con la sconfitta della testa di serie numero 22 Donna Vekic, che è stata battuta dalla spagnola Cristina Bucsa (27 anni, numero 40 WTA) con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 10 minuti di gioco: la croata, reduce da una prima fase della stagione contrassegnata da una sconfitta deludente dietro l’altra, non difenderà i punti della semifinale dello scorso anno, perdendo di conseguenza 710 punti e almeno 24 posizioni nel ranking mondiale e sprofondando al numero 49. Bucsa raggiunge così per la seconda volta i sedicesimi di finale di un torneo dello Slam (dopo il terzo turno dell’Australian Open del 2023): affronterà la vincente di Boulter-Sierra.