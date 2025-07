Wimbledon: Rublev e Fritz non cadono. Avanzano anche Borges, Majchrzak e Thompson

Proseguono le partite di secondo turno nel terzo giorno dei Championships. Dopo le rumorose cadute di molteplici teste di serie, sia a livello maschile che femminile, questa seconda parte di giornata le sorprese sono state contenute (qui per avere una panoramica dei match del primo pomeriggio, dove, invece, qualche eliminazione eccellente si è verificata). Al netto di svariati match ancora da ultimare e sospesi per oscurità, le teste di serie salvano la pelle e proseguono nel torneo, con la sola eccezione di Jiri Lehecka, che nulla ha potuto contro Mattia Bellucci.

Dopo la vittoria di Carlos Alcaraz, anche Andrey Rublev si porta al terzo turno. Il russo, di recente protagonista di un documentario prodotto dai canali dell’ATP, ha battuto in quattro set – 6-7(1) 6-4 7-6(5) 6-3 – il sudafricano Lloyd Harris, numero 320 al mondo, contro cui aveva sempre vinto. La 14esima testa di serie, dopo aver perso il primo set con un tie-break disastroso, ha reagito con personalità. Il momento chiave è stato il secondo tie-break dell’incontro, quando Andrey, in vantaggio per 5 a 3 ha commesso un doppio fallo, per poi farsi riagganciare sulla parità. Ciononostante, Rublev si è preso il terzo set, che gli ha permesso di approcciare al quarto con più calma. Adesso se la vedrà con Adrian Mannarino.

Se la vede brutta, ma si salva anche questa volta Taylor Fritz, costretto ancora al quinto set. La testa di serie numero 5 si impone su Gabriel Diallo, 40 al mondo e vincitore del torneo di ‘s-Hertogenbosch, per 3-6 6-3 7-6(0) 4-6 6-3. Uno dei trionfatori della prima parte di stagione su erba, con i due titoli, a Stoccarda e a Eastbourne, gioca un’altra maratona, 3 ore e 11 minuti, con tante occasioni sprecate, soprattutto nel quarto set, con cinque palle break non convertite, per chiudere prima il suo secondo turno.

Avanza il numero 37 del mondo Nuno Borges che, dopo aver eliminato Francisco Cerundolo, batte Billy Harris, 151 ATP, con il punteggio di 6-3 6-4 7-6(7) e proverà ad avere la meglio su Khachanov. Successo in tre set – 6-1 6-4 6-3 – anche per Kamil Majchrzak, giustiziere al primo turno di Matteo Berrettini, su Ethan Quinn, 89 ATP. Bella e faticosa vittoria per Jordan Thompson su Benjamin Bonzi. L’australiano agguanta il secondo trionfo consecutivo al quinto set con il punteggio di 7-5 6-7(2) 4-6 6-2 6-4. E forse aveva ragione Daniil Medvedev, uscito proprio per mano del francese, sul fatto che il livello tenuto da Bonzi durante quella sfida fosse al quanto straordinario, nell’accezione di fuori dall’ordinario.

PER QUESTI MATCH APPUNTAMENTO A DOMANI

La pioggia che stamattina ha bagnato Londra ha provocato inevitabili ritardi nella programmazione dei campi privi di coperture. Sono ben quattro le partite che riprenderanno domani e che completeranno il quadro dei terzi turni della parte bassa di tabellone. Arthur Rinderknech, reduce dalla vittoria più prestigiosa della sua carriera contro Alexander Zverev, conduce per 2 set a 1 – 3-6 6-3 7-6(3) – contro Christian Garin. Sospesa sul 5 pari del quarto set, invece, il match tra Davidovich Fokina e Van De Zandschulp, con lo spagnolo avanti 2 a 1 per 6-1 4-6 6-3. Lontani dai verdetti finali si ritrovano Struff e Auger Aliassime, che si sono spartiti i due parziali ultimati, con il canadese che ha vinto il primo per 6-3, cui ha risposto 7-6(9) il numero 125 ATP. In attesa anche Luciano Darderi, che riprenderà dal cospicuo vantaggio di 2 set a 0 contro Fery, 6-4 6-3 i parziali.