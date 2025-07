Wimbledon, Shelton: “Voglio essere un giocatore completo. Io serve bot? Solo in alcune partite”

La stagione su erba non è affatto iniziata al meglio per Ben Shelton, che però, una volta giunto a Church Road, sembra già aver cambiato corazza. Il gigante statunitense ha messo k.o l’ostico Alex Bolt in tre set, prenotando la sfida con un altro australiano, Rinky Hijikata. I miglioramenti e la crescita del numero 10 del mondo iniziano a intravedersi, ecco cos’ha detto a proposito dei suoi potenziali progressi Shelton, durante la conferenza stampa post-match.

D. Hai ottenuto una semifinale agli Australian Open e hai disputato un grande match in quattro set contro Alcaraz, dove hai avuto le tue chance anche al Roland Garros. Ti senti all’apice in questi Slam?

Ben Shelton: “Sì, al 100%. Gioco al meglio nei Major. Probabilmente fa parte dell’atmosfera. Mi piace giocare sui grandi palcoscenici. Mi piace giocare le grandi partite. Mi piace gareggiare davanti a grandi folle. È tutto speciale per me. Lo rende il più divertente. Adoro il formato lungo. Credo che mi aiuti a trovare il mio miglior tennis. Mi accorgo di giocare sempre meglio con il passare dei set e delle partite. Credo che tutte queste cose mi portino ad avere i miei migliori risultati negli Slam”.

D. Ho parlato un po’ con Opelka e Fritz del servizio. Sembra che tu abbia preso una decisione consapevole di allontanarti. Il tuo gioco è così completo. Pensi che “server bot” sia un insulto ai giocatori?

Ben Shelton: “Quindi pensi che fossi un bot e poi ho deciso di smettere di esserlo? Ti sto mettendo in difficoltà. Hai ragione al 100%. Un tempo ero sicuramente un bot e mi affidavo molto al servizio. Penso che ci siano così tanti grandi giocatori bravi in risposta, che possono neutralizzare praticamente qualsiasi servizio. Per me è stato necessario sviluppare diverse parti del mio gioco, il break del servizio, una percentuale più alta, una difesa migliore, una maggiore profondità nei colpi. Ovviamente avere un ottimo servizio e ottenere punti gratuiti è fondamentale su una superficie come questa, ma in tutto l’anno credo sia importante avere un gioco con molte sfaccettature. Penso che sia davvero importante per me. Quindi non penso affatto che sia un insulto. Ci sono partite al 100% in cui sono un vero e proprio bot, ma non penso di esserlo sempre”.

D. Pensi che ci sia un limite massimo per un service bot? 20 al mondo o 15 al mondo?

Ben Shelton: “Dipende solo dalla qualità del servizio. John era un top 10. Lui dirà che al 100% era un bot. Non lo so. Penso che sia diverso per tutti. Ma, sì, non credo di essere un robot del servizio. Cerco di non porre limiti a me stesso o a ciò che posso fare in altre parti del gioco”.

D. Ora sei in top 10. C’è una sensazione diversa nell’essere un giocatore top 10? Quale pensi sia il tuo limite massimo?

Ben Shelton: “È pazzesco. Mi sento esattamente come prima. Non c’è differenza. Mi alzo la mattina. Sono ancora pigro. È difficile alzarsi dal letto. La mia pelle è la stessa. È sicuramente una bella pietra miliare nel tennis, il 1.000%, ma per me, non sono mai stato un tipo da classifica. Non ho mai guardato troppo alle classifiche. Voglio vincere i tornei. Questo è il mio obiettivo. Voglio essere un giocatore completo a tutto tondo. Sono sicuro che quando sarò a casa e avrò un po’ più di tempo per riflettere, penserò ancora un po’ a quanto sia bello, ma siamo nel bel mezzo della stagione. Ho molte cose da realizzare quest’anno. Ho molte cose da migliorare nel mio gioco, ed è su questo che mi sto concentrando in questo momento”

D. Per quanto riguarda la top-10, sei sempre stato bravo a guardare avanti? Ovviamente in questo sport c’è un nuovo torneo ogni settimana e nuovi obiettivi. È una qualità che hai sempre avuto o è qualcosa a cui ti sei dovuto adattare da quando sei arrivato nel tour?

Ben Shelton: “Sì, è un equilibrio. Si vuole sempre essere in grado di guardare avanti e al futuro e avere in mente i propri obiettivi, ma allo stesso tempo quando ci si trova in quei momenti importanti o in un torneo come questo, non si vuole pensare a cosa succederà la prossima settimana o a quando tornerò negli Stati Uniti o, insomma, a guardare al prossimo slam, gli US Open. Mi sto concentrando su Wimbledon, ed è l’unica cosa che mi passa per la testa. Quindi bisogna essere in grado di andare avanti e indietro e, sì, avere una mentalità a lungo termine, essere orientati al processo e concentrarsi sul miglioramento e sapere cosa si vuole essere e realizzare in futuro. Ma allo stesso tempo, vedere l’opportunità che si ha davanti per quello che è. Siamo a Wimbledon. È una grande opportunità, un altro Grand Slam, uno dei miei tornei preferiti. Sì, è proprio su questo che mi concentro. Quindi devi andare avanti e indietro”.