Italiani in campo giovedì 3 luglio: Sinner, Cobolli, Sonego, Darderi, Bronzetti e Cocciaretto. A che ora e dove vederli

Seconda giornata di secondi turni in quel di Wimbledon. Saranno sei gli atleti azzurri impegnati nel singolare e molti altri nei doppi. Partendo dal tabellone maschile, il numero uno al mondo Jannik Sinner sfiderà l’australiano Aleksandar Vukic alle 18 italiane sul Centre Court. L’altoatesino conduce 2-0 nei testa a testa (entrambi datati e su cemento) e le quote su Lottomatica gli sorridono ampiamente, dato che una sua vittoria verrà pagata a 1.01, mentre quella dell’avversario a 15.

Se Sinner chiuderà il programma di giornata, ad aprirlo ci penserà Flavio Cobolli, che a mezzogiorno, sul Court 18, se la vedrà per la prima volta contro la wild card di casa Jack Pinnington Jones, il cui successo è dato su GoldBet a 3, mentre quello del romano sta a 1.37. Sarà poi la volta di Luciano Darderi, già avanti di due set sul Court 2 contro un’altra wild card inglese, Arthur Fery, mai sfidata prima. Il prosieguo della loro sfida sarà attorno alle 13:30, con l’azzurro avanti due set a zero. Allo stesso orario di Jannik, verosimilmente intorno alle 18, il suo amico Lorenzo Sonego chiuderà il sipario sul Court 17, dove sarà opposto al georgiano Nikoloz Basilashvili, contro cui è avanti 2-1 nei precedenti. Su bet365 il torinese è favorito, dato che una sua affermazione varrà 1.44 la posta giocata, mentre il numero 126 al mondo rincorre con una quota di 2.75.

L’Italia avrà due esponenti in campo anche nel femminile. Alle 13:30, sul Court 16, Elisabetta Cocciaretto darà battaglia contro la statunitense Katie Volynets, sconfitta nell’unico testa a testa che risale a Wimbledon junior del 2018. Sette anni dopo, eccole di nuovo contro nello stesso evento e sarà la marchigiana la favorita, dato che su Lottomatica un suo successo varrà 1.44 la somma messa in palio, mentre quello dell’americana sta a 2.75.

Poco dopo, alle 14, sarà il turno di Lucia Bronzetti, opposta a Mirra Andreeva, settima testa di serie, sul Court 1. Tra le due non ci sono precedenti, ma sarà la russa la netta favorita dell’incontro, dato che su Goldbet un suo successo sta a 1.06, mentre quello della riminese ha una quota di 8.60.

Nei doppi, spazio a Sara Errani e Jasmine Paolini, terze forze del seeding, che se la vedranno con la spagnola Cristina Bucsa in coppia con la nipponica Miyu Kato. Il loro match è programmato alle ore 15 sul Court 8. Tornerà in campo anche Flavio Cobolli, al fianco di Alexander Bublik. Alle 16:30, Sul Court 5, l’azzurro e il kazako saranno opposti alla coppia di casa (wild card) formata da Billy Harris e Marcus Willis. Nei doppi di giornata in campo anche Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Lucia Bronzetti (in fondo all’articolo i dettagli dei loro match).

Gli incontri saranno visibili in tv sui canali Sky, mentre in streaming si potranno godere su NOW.

Italiani in campo giovedì 3 luglio