Wimbledon: bene Swiatek e Yastremska. Avanzano anche Samsonova, Bouzas Maneiro e Tauson

Si è conclusa la giornata dedicata al secondo turno del singolare femminile. Sono state numerose le gare disputate sull’erba di Wimbledon.

[19] L. Samsonova b. J. Starodubceva 6-2 6-1

Samsonova ha dominato l’incontro disputato con Julija Starodubceva grazie a un servizio incisivo e a dei colpi profondi, che hanno messo in difficoltĂ l’avversaria. La sua capacitĂ di chiudere rapidamente gli scambi e di mantenere un elevato livello di concentrazione, le ha permesso di controllare il match senza concedere break. Vittoria con vista sul terzo turno, dunque, per l’attuale numero 19 del circuito WTA.

D. Yastremska b. A. Zacharova 5-7 7-5 7-6(8)

Dayana Yastremska ha conquistato l’accesso al terzo turno di Wimbledon 2025, superando Anastasia Zacharova con il punteggio di 5-7, 7-5, 7-6(8) in un match combattuto e ricco di emozioni. La tennista ucraina, attuale numero 42 del ranking WTA, ha ceduto il primo set, ma ha reagito con determinazione, recuperando nel secondo e imponendosi nel tie-break decisivo del terzo. Yastremska ha mostrato grande resilienza e concentrazione, mantenendo il controllo nei momenti cruciali del match. Questa vittoria la proietta al terzo turno, dove affronterĂ Jessica Bouzas Maneiro.

[8] I. Swiatek b. C. McNally 5-7 6-2 6-1

Primo parziale piuttosto impegnativo per Iga Swiatek, rimontata da 4-1 e costretta a cedere il parziale 7-5 contro Caty McNally, L’americana di Cincinnati, classe 2001, si è mostrata sul pezzo e con una carica mentale notevole, nonostante una recente lesione al bicipite femorale post-operatoria. Tuttavia, Swiatek ha reagito prontamente nel secondo set, dominando gli scambi grazie a un servizio preciso e a combinazioni di dritto in avanzamento, portandosi avanti 6-2 senza difficoltà . Nel terzo set, gli scambi sono rimasti intensi, con Swiatek che cercava di imporre il suo inside-out contro i recuperi rapidi e taglienti di McNally. L’americana ha dato battaglia ma ha pagato in resistenza, mentre Swiatek ha preso il controllo dilagando 5-0 e chiudendo 6-1, dopo due ore e mezza di gioco. Ora la polacca sfiderà la veterana Danielle Collins, che ha vinto 6-4 6-1 contro Veronika Erjavec.

J. Bouzas Maneiro b. [28] S. Kenin 6-1 7-6(4)

Jessica Bouzas Maneiro ha firmato una vittoria importane contro Sofia Kenin, imponendosi con grinta e costanza in un match tutto sommato equilibrato. L’iberica ha mostrato grande maturitĂ tattica, sfruttando al meglio le occasioni e mantenendo alta la concentrazione nei momenti chiave. Kenin ha provato a reagire con il suo gioco aggressivo, ma Bouzas Maneiro ha risposto con soliditĂ e una difesa efficace. Nel finale, la determinazione della giocatrice spagnola ha prevalso, mentre Kenin ha accusato un calo fisico e mentale nel tie-break decisivo.

[23] C. Tauson b. A. Kalinskaya 6-3 7-6(10)

Clara Tauson ha conquistato il terzo turno di Wimbledon superando Anna Kalinskaya con un solido 6-3 7-6(10) dimostrando nervi saldi nei momenti decisivi. La danese ha comandato il primo set con autorità , sfruttando un servizio potente e anticipando bene i tempi di gioco. Kalinskaya ha reagito nel secondo parziale, forzando grazie a colpi profondi e cambi di ritmo efficaci. Nel corso del tie-break, Tauson ha mostrando freddezza e controllo nei punti cruciali. Con 11 ace e un’ottima resa al servizio, Clara ha imposto il suo tennis aggressivo, limitando gli errori nei momenti chiave.

Ora si prepara ad affrontare una sfida di alto livello contro Elena Rybakina, in un terzo turno dal sapore di battaglia vera.

[16] D. Kasatkina b. I.C. Begu 6-4 4-6 6-1

Vittoria in tre set per per l’australiana – numero 18 del mondo – Daria Kasatkina. Quest’ultima, infatti, dopo un secondo parziale sottotono, in cui ha concesso troppo alla rivale romena Irina Camelia Begu, è riuscita a riprendere quota nel corso del terzo set, concedendo un solo game all’avversaria. Per lei, adesso, una sfida piuttosto interessante – al terzo turno – contro la sunnominata Liudmila Samsonova.