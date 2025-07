Wimbledon, Darderi riprende da dove aveva interrotto: batte Fery e attende Thompson

L. Darderi b. A. Fery 6-4 6-3 6-3

Luciano Darderi risponde presente ed elimina Arthur Fery al secondo turno di Wimbledon. L’azzurro era riuscito a mettere la partita nei binari giusti con due set di vantaggio mercoledì, prima dello stop per oscurità, poi giovedì è tornato in campo in grande stile respingendo l’attacco disperato del britannico. Approda al terzo turno di Wimbledon con vista Thompson che ha vinto un’altra battaglia al quinto, stavolta contro Bonzi capace di eliminare Medvedev in apertura del torneo.

Primo set: Fery pericoloso, Darderi lo gestisce

Tante le occasioni non sfruttate da entrambi nel primo set, tanti i break a dimostrazione di un avversario che si sta esaltando sull’erba di Wimbledon. Grazie alla wild card avuta, aveva fatto male a Popyrin in tre set, eliminando la testa di serie n. 20.

Darderi quando mette la prima in campo e ingiocabile, mentre quella del britannico non fa la differenza più di tanto.

Due palle break in apertura per il n. 461 del mondo, con l’azzurro che riesce a risalire la corrente con grande determinazione. Non c’è partita nel primo set e in risposta Darderi fa saltare il banco con il suo dritto solido. Il break ottenuto nel terzo gioco vale “oro”.

Rischia qualcosa nel sesto gioco, poi non è molto aggressivo in quello successivo, quando fallisce tre palle break, due delle quali consecutive. Chiude 6-4.

Secondo set: Darderi resta in controllo

mantiene lucidità anche nel secondo. Cancella tre palle break consecutive nel quarto game, prima di strappare il servizio al suo avversario nel quinto. Ma tenere il servizio diventa tabù nel secondo set. Fery riesce a controbreakkare l’avversario, ma poi subisce un parziale di tre giochi a zero che gli costa il 6-3.

Poi tocca agli arbitri: sospensione e una notte per pensarci su.

Terzo set: Darderi ribalta la situazione e vince

Dopo la sospensione, poco prima delle 15:30, Darderi e Fery tornano in campo per giocare il terzo set di questo match, ma naturalmente non si può considerare la stessa cosa di continuare a giocare consecutivamente. Infatti i due protagonisti iniziano con qualche lacuna a servizio, specialmente Darderi. Infatti, sebbene l’azzurro abbia avuto una chance di break, è proprio l’avversario Fery a strappare il servizio a Luciano alla terza palla utile. Come detto però i problemi sono da ambo le parti e Fery “restituisce” immediatamente il vantaggio accumulato con Darderi che si dimostra superiore nello scambio. L’inerzia della partita torna dalla parte di Luciano che ritrova fiducia.

Fresco del controbreak che tiene a bada il britannico, Darderi torna a spingere sull’acceleratore conquistando il secondo break consecutivo e ribaltando da 1-2 a 4-2 il punteggio. Fery ormai esce dalla partita e in risposta a Darderi non riesce più a trovare le carte giuste da giocarsi. Ora per il numero 59 al mondo si prospetta una sfida interessante contro Jordan Thompson, reduce dal successo in cinque set contro Benjamin Bonzi.