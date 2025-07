Wimbledon, il programma del day 5: sul Centrale Fritz, Alcaraz e Sabalenka

Venerdì 4 luglio segna l’inizio del terzo turno dei Championships 2025, e il menu del Day 5 promette una grande giornata di tennis. Il Campo Centrale aprirà alle ore 14:30 italiane con il confronto interessante tra Taylor Fritz, testa di serie n.4, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ( testa di serie n.26), che nonostante batta bandiera spagnola ha sempre fatto molto bene all’All Englad Club

Non prima delle ore 16:00 italiane, tornerà in campo Carlos Alcaraz, campione in carica e seconda testa di serie, che se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 125 ATP con un tennis estremamente aggressivo e pericoloso sull’erba. A chiudere il programma del Centrale, spazio al tabellone femminile con una delle sfide più attese in questa edizione del torneo: la numero uno del mondo Aryna Sabalenka affronterà Emma Raducanu, beniamina del pubblico di casa, in un match che promette spettacolo

Sugli altri campi, tra i match più affascinanti del giorno, impossibile non menzionare quello tutto sudamericano tra il talento brasiliano Joao Fonseca e il cileno Nicolas Jarry, previsto come terzo incontro sul Campo 2. La parte di tabellone che li vede coinvolti (che poi è anche quella di Bellucci) ha visto numerose vittime illustri e chissà che uno dei due non abbia la strada spianata per andare avanti.



Sul campo 3 invece giocheranno i russi Karen Khachanov e Andrey Rublev, in match consecutivi, rispettivamente contro il portoghese Nuno Borges e il francese Adrian Mannarino.

Gli italiani in campo: Bellucci e Darderi a caccia della seconda settimana

Occhi puntati su Mattia Bellucci, che ha raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno in uno slam ma che non sembra avere intenzione di fermarsi. Il suo match contro Cameron Norrie, britannico ed ex semifinalista a Wimbledon, è il secondo in programma su quel campo (che apre alle 14:00 italiane). Prima di loro, scenderanno in campo Diane Parry e Sonay Kartal, mentre a seguire avremo Elise Mertens contro Elina Svitolina.

In chiusura di giornata, toccherà a Luciano Darderi, impegnato sul Campo 18 nell’ultimo match di giornata, contro l’australiano Jordan Thompson, avversario solido e in ottimo stato di forma. Prima del loro match su quel campo sono sono previsti due incontri di doppio.

Copertura TV: Tutti i match di giornata saranno trasmessi in diretta esclusiva da Sky Sport Tennis, con streaming disponibile su Sky Go e NOW.